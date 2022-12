Recursos para pesquisa: passado e futuro

Odir Antônio Dellagostin, Rafael Roesler eMauro Mastella

Num ano em que ocorreram ataques às atividades científicas, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) conseguiu atingir a marca histórica de R$ 96 milhões aplicados em pesquisa e inovação no Estado do Rio Grande do Sul. Este é o maior valor de investimento da série histórica da Fundação. A Fapergs promove não apenas a pesquisa básica e aplicada nas instituições científicas e tecnológicas, mas também desenvolvimento tecnológico e inovação em parcerias entre as universidades, o setor produtivo e a sociedade civil. Isso prova que o recurso público é uma peça-chave relevante e que a Fapergs possui expertise e capacidade para articulação de editais de fomento de grande montante e complexidade.

Os programas de fomento mais robustos e audazes permitiram organizar no Estado os Clusters Tecnológicos para agregação de valor e indução de novos produtos e serviços e adensamento tecnológico e transferência de tecnologia, assim como as Redes Inovadoras de Tecnologias Estratégicas (RITEs), redes interinstitucionais de pesquisa científica de excelência e geração de tecnologia e inovação em áreas estratégicas para o Estado, como agronegócio, biotecnologia, inteligência artificial, energias renováveis, saúde, dentre outras.

Este excelente resultado foi oriundo de repasses financeiros extraordinários que, embora positivos, infelizmente não vieram a compor o orçamento ordinário da Fapergs para 2023, cuja previsão permanece em apenas aproximadamente R$ 32 milhões para 2023 (um terço dos recursos investidos em 2022). Isso limita drasticamente a capacidade de planejamento de longo prazo e coloca a Fundação em um impasse: de um lado está a demanda da comunidade científica gaúcha, cada vez mais atenta aos resultados das pesquisas e da inovação; de outro, a falta de robustez orçamentária para a elaboração de políticas de fomento de longo prazo.

Chegamos em um momento em que a relevância da atividade científica e o seu vínculo com a geração de valor no setor público e privado são inquestionáveis. Os produtos e serviços oferecidos na economia de uma sociedade aumentam o seu valor agregado quando neles estão embarcados os resultados do desenvolvimento intelectual. Por sua vez, isso tende a gerar maior arrecadação tributária e toda a sociedade se beneficia. A sociedade gaúcha espera uma Fapergs com orçamento adequado para dar continuidade às políticas públicas de fomento à pesquisa e inovação com excelência.

Diretor-presidente da Fapergs, diretor técnico-científico da Fapergs e diretor administrativo-financeiro da Fapergs