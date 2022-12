Responsabilidade nas finanças

Sebastião Melo

Revitalização da orla do Guaíba, Quadrilátero Central, Sistema de Abastecimento de Água da Ponta do Arado, avenida Tronco, Macrodrenagem do Arroio Areia. Esses são alguns exemplos de obras transformadoras da infraestrutura de Porto Alegre que vieram para a vida real a partir de financiamentos.

A prefeitura não tem condições de viabilizar apenas com recursos próprios investimentos de grande porte. E, assim como acontece nas economias familiares, só tem crédito para acessar empréstimos quando está com as contas no azul.

As demandas da cidade são infinitas em qualificação da infraestrutura, do saneamento básico e dos serviços públicos que são definidores na qualidade de vida do cidadão, especialmente dos que moram nas comunidades da nossa Capital.

Seja nas andanças pela cidade ou nas escutas no Orçamento Participativo, fica claro o tamanho do passivo no planejamento urbano. A cidade cresceu desordenadamente, e a população precisa de respostas para viver com dignidade.

E para além da captação externa de recursos, a gestão responsável e com equilíbrio entre receitas e despesas permitiu que em 2021 conquistássemos recorde de investimentos na cidade, chegando a R$ 326 milhões.

Em 2022, com dados que fecham nos próximos dias, já está confirmado que batemos o patamar do ano passado. Isso significa que está virando realidade o esforço de controlar o dinheiro comprometido com atividades meio para fortalecer os gastos nas pontas, que são os serviços e avanços que efetivamente beneficiam os moradores. Assistência social, zeladoria e obras, além de saúde e educação, são prioridades.

Assim como é fundamental seguir estimulando a retomada da economia e a atração de empreendimentos, com redução de impostos em setores e atividades que possam gerar cada vez mais desenvolvimento, emprego e renda, e com isso melhorar também a arrecadação. Depois dos setores de alta tecnologia, call centers, eventos e guinchos, recentemente a Câmara Municipal aprovou nossa proposta que reduziu a alíquota de ISS para educação e mais 35 atividades.

Não existe fórmula mágica, e nenhum esforço isolado produz resultados. Só com rigor nas contas públicas teremos condições de fazer mais diante de um orçamento limitado. Com o cobertor curto, sem dinheiro para tudo, é preciso fazer escolhas difíceis todos os dias. E a decisão desta gestão sempre vai pender para aqueles que mais precisam.

Prefeito de Porto Alegre (MDB)