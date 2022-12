Uma (nova) Corsan para os gaúchos

Leandro Marin

Nossa história junto aos gaúchos começou muito antes de arrematar a Companhia Riograndense de Saneamento no leilão de terça-feira, 20 de dezembro. Em 2019, o Consórcio Aegea conquistou a Parceria Público-Privada para cuidar do saneamento de nove municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Agora, batemos o martelo pela segunda vez, reafirmando nosso compromisso de trabalhar com eficiência, expertise operacional, inovação e disciplina financeira para promover a inclusão social, saúde e qualidade de vida em 317 municípios do Rio Grande do Sul. Assumir a Corsan é um desafio sintonizado ao que fazemos todos os dias em 13 estados do país e ao papel que somos capazes de desempenhar complementarmente ao Poder Público.

Desenvolvimento é uma ciência que o povo gaúcho conhece bem. E nós, da Aegea, vamos buscar junto à população local as ferramentas que precisamos para fazer uma Corsan ainda melhor e mais eficiente. Ou seja: quem lidera o ciclo de universalização dos serviços de água e esgoto no Estado são aqueles que já constroem esse caminho. Entendemos que a população local conhece a situação do saneamento na região e pode contribuir com os serviços que serão prestados no Estado. Na Aegea, valorizamos os talentos e qualificamos os profissionais para atividades que vão além do setor, criando um legado de evolução contínua.

É importante destacar que a estrutura tarifária será mantida. Nenhuma concessionária de serviço público tem o poder de definir a tarifa por conta própria, portanto ela seguirá sendo estabelecida segundo os critérios das agências reguladoras.

Apesar das batalhas judiciais que cercam o caminho até a assinatura do contrato, estamos confiantes e compartilhamos dos benefícios que o diálogo entre diferentes representantes do setor pode resultar. O trabalho em conjunto e a compreensão do cenário são essenciais para ações que resultem em uma melhoria na qualidade de vida da população.

Integração, parceria e complementaridade entre público e privado são o espírito da operação que vai gerar empregos e investir R$ 16 bilhões no Rio Grande do Sul nos próximos dez anos. Esses números se somam aos investimentos já aportados em outras 178 cidades brasileiras pela Aegea e que beneficiam cerca de 26 milhões de pessoas. Universalizar o acesso à prestação de serviços de água e esgoto é o que nos move a bater o martelo por um futuro melhor para milhões de gaúchos.

Vice-presidente da Aegea, empresa vencedora do leilão da Corsan