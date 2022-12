Um ano de desafios e conquistas

Arcione Piva

Ao ser eleito presidente, em fevereiro deste ano, juntamente com toda a diretoria que me cerca, eu tinha a consciência de ter pela frente um trabalho de muita responsabilidade por representar os interesses de mais de 20 mil empresas de Porto Alegre e Alvorada, cidades que representamos com muito afinco. Sabedores que fazemos parte de um setor que mexe com a economia, podemos dizer que 2022 é um ano de recuperação para o comércio varejista.

Após repensarmos maneiras de falar com os nossos associados, de ser um diferencial para o comércio, com vantagens exclusivas e gratuitas, chegamos ao fim do ano com a certeza de um trabalho bem feito, com resultados positivos e com espaço para um ano de 2023 ainda melhor.

Nossos esforços, entre a diretoria, gestores e colaboradores, fizeram dos desafios, nossas conquistas. Pelo 5º ano seguido, recebemos o certificado Great Place To Work (GPTW), como um excelente lugar para trabalhar. Temos orgulho disso. Pessoas felizes trabalhando no e para o Sindilojas POA, fazendo a diferença na criação de novos serviços e produtos, fortalecendo o varejo gaúcho.

Um dos pontos que nos deixa muito felizes são os resultados das pesquisas - realizadas pelo Núcleo de Pesquisa da Entidade - que têm evidenciado alta nas vendas em diversas datas comemorativas, mesmo que um pouco tímidas, mas o suficiente para dar otimismo ao nosso setor.

Trabalhamos em várias frentes em parceria com a prefeitura de Porto Alegre, apoiando ações sociais, de segurança e turismo. Atuamos de forma estreita com Câmara dos Vereadores, através do nosso setor de relação governamental, atentos aos projetos que possam melhorar o dia a dia dos lojistas. Um exemplo da nossa atuação foi a paralisação das obras no Quadrilátero Central durante a época das festas de fim de ano, melhorando a circulação dos pedestres e a visualização das vitrines das lojas, na data mais forte do comércio.

E já estamos nos preparando para a Feira Brasileira do Varejo, a nossa FBV, a Feira de

Porto Alegre, que em 2023, chega à sua 10ª edição. Ela acontece entre os dias 24 e 26 de maio e promete inovação de um jeito bem brasileiro. E também, para o próximo ano, o nosso espaço de inovação, o Co.nectar Hub, será ainda mais protagonista como um ecossistema inovador, para o surgimento de diferentes soluções no varejo.

Presidente do Sindilojas Porto Alegre