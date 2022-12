O futuro das fintechs: predições 2023

Juan Huezo

A principal tendência no mundo das fintechs em 2023 são as finanças embarcadas - ou, em inglês, embedded finance -, que vão fazer decolar o comércio transfronteiriço (cross-border), apesar das incertezas de demanda e oferta no ano que se inicia. Independentemente de tamanho ou localização, empresas vão se esforçar para manter os clientes satisfeitos, mas vão buscar expandir seus negócios em mercados pouco turbulentos, onde não haja recessão, seja por motivo econômico, político, climático, não importa. Antigamente, se você enfrentasse dificuldades no mercado doméstico, provavelmente ficaria "empacado", tentando superar o momento de crise. Agora, com uma infraestrutura de pagamentos global consolidada e serviços de fintech que promovem a integração internacional, as empresas em qualquer lugar podem ser mais resilientes. Nesse sentido, mais empresas não financeiras vão passar a oferecer serviços financeiros embutidos, em vários níveis. Uma integração profunda seria aquela em que as fintechs são quase imperceptíveis, disponibilizando produtos white-label como links de pagamento, páginas de check-out e até partes de ferramentas de gerenciamento financeiro personalizadas.

De modo geral, a onda do 'by now, pay later' (BNPL, ou 'compre agora e pague depois', em português) não está apenas crescendo, mas evoluindo. Podemos dizer que a nova geração desse tipo de financiamento vem chegando para amenizar alguns descontentamentos relativos às altas multas por falta de pagamento de parcelas e taxas ocultas. O BNPL 2.0 tenta remediar isso reduzindo essas taxas e proporcionando uma melhor experiência ao cliente com mais transparência e planos de incentivo para seus usuários. Outra vantagem do BNPL é que o cliente não precisa aderir a um produto financeiro como cartão de crédito, podendo limitar o uso do crédito a uma compra específica. Em terceiro lugar, três áreas da fintech continuarão a evoluir e afetar significativamente esse universo: crypto, regtech e Web 3.0. Tudo isso vai pavimentar o caminho da terceira geração da internet, que promete uma revolução pautada pelos conceitos de descentralização da informação, privacidade de dados e virtualização de hábitos, incluindo os de comportamento financeiro. Diante de um 2023 incerto, podemos esperar que as fintechs serão forçadas a se adaptar e evoluir. Enquanto as fintechs resolverem problemas para seus clientes de maneira sustentável, elas permanecerão resilientes e talvez, apenas talvez, até prosperem.

Diretor de estratégia de produtos da Rapyd