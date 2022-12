MEI na retomada do crescimento econômico

Camila Florentino

Após um período difícil na economia mundial, causada pelos impactos da pandemia de Covid-19, o Brasil vem retomando o crescimento. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,4% no terceiro trimestre deste ano, frente ao trimestre anterior. Um dos agentes responsáveis por essa alta tem sido a atuação dos Microempreendedores Individuais (MEIs). Segundo o Ministério da Economia, existem no Brasil mais de 13 milhões de Microempreendedores Individuais, que representam 70% das empresas em atividade no País e somam 20% do nosso PIB. Estes profissionais injetam cerca de R$ 11 bilhões por mês na economia brasileira, totalizando R$ 141 bilhões por ano. Com a desburocratização da regulamentação desses prestadores de serviços, a tendência é que o subsídio desses profissionais na economia aumente mais, como em outros países em que a contribuição no PIB pode chegar a 50%. Para se ter uma ideia, o MEI é a única fonte de renda de mais de 1 milhão de famílias, ou seja, cerca de 5,4 milhões de pessoas no País dependem disso, segundo o Sebrae.

Dessa maneira, podemos afirmar que muitos encontraram nesse momento uma oportunidade de garantir uma remuneração extra ao comercializar produto ou serviço. O setor de eventos, por exemplo, que sofreu grandes perdas durante a pandemia, retomou o crescimento com a volta 100% da agenda corporativa, segundo a Associação Brasileira de Eventos Corporativos (Abrape). Isso significa que a busca por mão de obra tem sido cada vez maior. Dados apontam também que o setor já utiliza os serviços de mais de 2 milhões de microempreendedores individuais que atuam desde a prestação de serviços como buffets, segurança e logística até a venda de produtos, como brindes personalizados.

Mas para que a atuação desses profissionais cresça é importante que as relações de compra e venda com os MEIs ocorra de maneira comercial, ou seja, ele deve ter liberdade para precificar e descrever o seu serviço ou produto, por meio de uma proposta comercial. A atuação do Sebrae tem sido de extrema importância para auxiliá-los com a precificação de seus serviços, gestão financeira, controle de fluxo de caixa e capacitação. É importante que as empresas enxerguem essas companhias como bons fornecedores e prestadores de serviço.

CEO da plataforma Celebrar