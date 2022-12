O cooperativismo e a prosperidade coletiva

Diogo Angioleti

O cooperativismo de crédito é mais que um modelo de negócio, é uma forma de viver que busca equilíbrio nas relações de consumo e soluções para dificuldades encontradas no sistema capitalista moderno. Para as sociedades de capital só é bem econômico, ou seja, tem valor de troca, aquilo que é escasso, não se preocupando com aquilo que é abundante. O que descobrimos é que existem problemas profundos na raiz desse modelo remontado desde as relações de escambo.

Com intuito de melhorar a qualidade de vida das pessoas, em 1844, um grupo de tecelões ingleses guardaram um pouco de dinheiro para comprar itens básicos de alimento direto do produtor e abriram um pequeno armazém. Nesse empreendimento inovador e coletivo, eles eram donos e consumidores ao mesmo tempo. No final repartiam tudo que ganhavam, criando a primeira cooperativa moderna do mundo. A prosperidade e o ganho foram tão relevantes que esse modelo, o cooperativismo, nunca parou de crescer. De lá para cá, em todos os continentes bilhões de pessoas participam de cooperativas em todos os setores da economia.

No ramo financeiro, elas buscam edificar uma economia solidária e colaborativa, estimulando a poupança, promovendo educação e melhorando o empreendedorismo e educação financeira. Para a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) é possível equilibrar o econômico e o social, o indivíduo e o coletivo em uma empresa ambivalente, onde os agentes econômicos são conectores e apregoam um olhar de abundância, gerando um círculo de virtuosidades que se retroalimenta para promover a prosperidade de todos. Longe de querer acabar com o capitalismo e de defender o comunismo ou o socialismo, o cooperativismo é um modelo que busca equilíbrio e a melhor distribuição de renda, além de descentralizar o poder. Colocamos do mesmo lado o produtor e o cliente, a produção e a sustentabilidade para o desenvolvimento das comunidades onde o cooperativismo está inserido. Em resumo: confiança é a chave para o cooperativismo. A colaboração e a participação são fundamentais para que haja sucesso em todo empreendimento. Quanto maior for a participação do cooperado mais adequada, representativa e satisfatória será a cooperativa. Não existem perdedores onde todos ganham!

Especialista em finanças e comportamento sobre cooperativismo