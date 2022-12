A comunicação com os eleitores

Já dizia o saudoso Chacrinha, "quem não se comunica, se trumbica". A força desse pensamento segue atual. O comunicar-se segue sendo fundamental. O que muda é a disputa pela atenção, cada vez mais desafiadora. No cenário pós-eleitoral, do lado dos eleitos, saímos do ritmo intenso da propaganda eleitoral para uma nova etapa. Etapa essa em que será preciso manter uma razoável conexão a fim de manter a figura pública eleita nos meios de comunicação, na imprensa e em seus canais próprios em meio à disputa com os demais temas sociais, tendo em vista que, após a eleição, naturalmente, os políticos perdem espaços.

Logicamente, essa presença deverá perpassar pela efetiva realização do mandato, ou seja, o dia a dia de trabalho. A partir desse início, com a comunicação previamente alinhada ao planejamento estratégico dos gabinetes, um novo trabalho começa. Aqui, o desafio é se colocar, de forma real e comprovada, como representante de determinada camada da população: dos deputados federais, são 513 eleitos, além dos deputados estaduais, senadores, governadores e presidente. Para quem elegeu seus governantes neste ano, ainda que haja relativa consciência sobre a importância de acompanhar os eleitos, o foco da atenção já partiu para um novo ponto que não mais as eleições.

Mas, de que forma reduzir a distância pós-eleitoral e manter a imagem do político o mais presente possível? Nas redes sociais, os anúncios seguem como peças-chave para a obtenção razoável de engajamento. Os conteúdos patrocinados em buscadores, com o alinhamento às bandeiras defendidas e a efetivação das mesmas, é uma importante forma de estar presente fora do período eleitoral. Já os aplicativos de mensagens, e mesmo a lista de e-mails, devidamente alimentados, são formas que aproximam o eleito dos eleitores, sem o custo do patrocínio. Neste caso, porém, o zelo pela periodicidade e a relevância devem estar sempre no horizonte de quem produz.

Manter um site próprio ao longo do mandato, com atenção às técnicas de SEO-Search Engine Optimization, é uma importante estratégia de médio a longo prazo, pois contribui para a relevância da página nos buscadores. Lembrando que a próxima eleição logo estará se aproximando.

No entanto, para que todas essas estratégias funcionem, o conteúdo apropriado é fundamental. Ele segue sendo rei, como o foi no período eleitoral. É imprescindível ter o que dizer e, em seguida, saber como, de que forma e para quem o fazer.

