A inconstitucionalidade institucional

Luiz Eduardo Garcia da Silva

O voto do ministro do STF Ricardo Lewandowski sacramentou a inconstitucionalidade das chamadas emendas do relator, vulgo orçamento secreto. Infladas em 2020, as emendas do relator tornaram-se o mecanismo facilitador de apoio parlamentar para o presidente Jair Bolsonaro, que, durante seu primeiro ano de gestão enfrentou uma série de acusações, desde pedidos de impeachment até casos de esquemas de corrupção como no caso das rachadinhas. Aos poucos, o tom combativo contra à velha política foi sendo deixado de lado em prol da governabilidade.

O orçamento secreto, em outras palavras, foi o principal mecanismo que permitiu a Jair Bolsonaro manter-se à frente do Executivo sem que precisasse enfrentar a oposição de parlamentares do vulgo Centrão na arena legislativa.

A concertação de apoios no sistema político brasileiro depende da acomodação de diferentes interesses partidários e esse processo deve operar dentro das regras institucionais previstas. Nesse sentido, Bolsonaro foi privilegiado por ter operado sob a égide de um instrumento que agora é considerado inconstitucional pelo Poder Judiciário. Ainda que seja louvável tal decisão, e permita-se aqui fugir dos meandros jurídicos da questão, a pergunta que cabe é: como é possível que três anos de gestão presidencial tenha operado sob a égide de um instrumento considerado inconstitucional? Quais foram as consequências, legais e ilegais, dos atos praticados durante esse tempo?

Qualquer sistema político, por melhor que seja, não consegue definir de maneira absoluta os meios que conduzem a sua governabilidade. E é natural que exista tal flexibilidade dado o dinamismo dos fenômenos sociais. O que chama a atenção no caso brasileiro é a variedade de formatos que se adequam, na maioria das vezes, ao gosto do cliente.

Cientista político