Com 13º salário, aprender planejamento

Andreza Stanoski

Chega o fim de ano e, com ele, uma das maiores expectativas do brasileiro: o 13º salário. Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o pagamento do 13º injetará R$ 250 bilhões na economia brasileira em 2022, chegando a 2,6% do PIB do País. O benefício gera muita expectativa, seja para comprar presente, pagar ou até mesmo fazer novas dívidas. Se não for bem aproveitado, o 13º pode acabar muito rápido e, ao invés de ser uma solução, aumentar o problema das finanças. Especialistas financeiros dizem que o brasileiro gasta pouco tempo aprendendo educação financeira e vê no 13º salário uma forma de autocompensação, o que muitas vezes acarreta o aumento de dívidas e mau uso do benefício. Ao invés de primeiro pensar e depois comprar, acontece normalmente o oposto, segundo especialistas financeiros.

Lembram que o 13º é, sim, uma ótima oportunidade para iniciar a organização das finanças. Um dos principais vilões para acabar com o orçamento são as épocas festivas. As redes sociais funcionam com algoritmos potentes que avaliam o perfil do usuário para oferecer produtos com base nos gostos dessa pessoa, coletando informações à revelia. Por isso, tome cuidado com as tentações da internet.

Normalmente, entre janeiro e fevereiro, existe a troca de coleções e a chegada de novos lançamentos, fazendo com que os produtos antigos baixem de valor. É uma ótima hora para compras. É possível traçar uma média de gastos ao longo do ano todo. Dessa maneira, é muito importante saber o quanto de gasto fixo você terá, e o quanto de dinheiro irá fazer. Se você conseguir fechar essa conta sem o 13º, muito melhor. Porém, se o orçamento estiver apertado, já conte com o benefício como uma forma de renda. Lembre-se, no começo do ano, vêm muitas contas, como material escolar, IPVA, IPTU e outros impostos. Com o planejamento, é viável poupar dinheiro e, para isso, é preciso ter algumas estratégias. A primeira é ter uma reserva de emergência e isso inclui possíveis gastos com necessidades básicas, como saúde, alimentação e moradia. Outro passo é ter uma reserva para coisas pessoais, que fazem parte do sonho. Nunca misture o dinheiro da reserva emergencial com o dinheiro para bens pessoais, e vice-versa.

O último passo é investir. Não é preciso investir um alto valor, mas o 13º pode ser um bom começo. Não adianta aquecer o mercado e esfriar o bolso. Se você planeja e educa seu bolso, esse processo se torna natural e, certamente, as dores de cabeça diminuem.

Consultora financeira