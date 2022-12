Jornal do Comércio, Minuto Varejo, Patrícia Comunello, página 5, edição de 19/12/2022 Porto Alegre está tendo novas atrações, como um setor no Boulevard Laçador, local que todos deveriam conhecer, que terá inspiração total na Holanda (). A cidade tem mais e mais locais bonitos, além da orla do Guaíba, e está ficando bem atrativa. (Roger Mansur Oliveira)

Ministérios e secretarias

Não entendo por que o governo federal e o estadual no Rio Grande do Sul precisam de tantos ministérios e secretarias para tocar seus planos de administração. Antes, era bom cortar e não criar novas pastas. Agora, tudo voltou como era antes, criar mais ministérios e secretarias com mais gastos. Um erro. (Antero Goes)

Parque Marinha

O Parque Marinha do Brasil deve ser concedido à iniciativa privada. Segundo noticiado, a empresa que concorreu - parece que venceu - pretende colocar até uma roda gigante no local, o que seria uma grande atração. Jamais a prefeitura - e nem deveria gastar dinheiro nisso - montaria esse tipo de brinquedo no local. Órgãos públicos têm que focar no que é básico e interessa à população em geral, como moradias populares, transporte coletivo eficiente, postos de saúde, educação básica, iluminação pública e segurança. (Sônia Lindberg, Porto Alegre)

Carestia

O preço das frutas disparou nos supermercados de Porto Alegre há cerca de dois meses e não têm mais baixado de preço. A desculpa foi o problema dos bloqueios nas rodovias pelos grupos bolsonaristas, inconformados pela derrota no pleito. Mas, isso já passou - menos em Brasília - e não vejo mais motivo para tanta carestia. Um mamão que eu comprava, com cerca de 2 quilos, por R$ 14 ou R$ 15, hoje não sai por menos do que R$ 19, R$ 20 e até mais caro. (Oscar H. Saldanha)

PSB gaúcho

O PSB desde 1947 vem exercendo papel importante na política. Tem como objetivo central um modelo de desenvolvimento sustentável capaz de gerar prosperidade que permita a redução drástica das desigualdades econômicas, sociais, regionais, de gênero, étnico-raciais, tecnológicas e das que estão submetidas as pessoas com deficiência. E sempre procurou ser aglutinador entre os partidos de esquerda na busca do melhor para a sociedade. Com a vitória de Eduardo Leite (PSDB), a convite da coligação que o elegeu para um novo mandato ao Piratini, o PSB-RS aceitou o convite para participar da equipe de transição de governo, e irá compor a equipe de governo para os próximos quatro anos. Educação pública, gratuita e de qualidade com contraturnos é hoje a principal política social. (Diego Specht)