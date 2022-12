Batalhas que vencemos e enfrentaremos

Marcos Rovinski

Em um período limitado de gestão, é preciso definir quais batalhas serão enfrentadas. Não porque não queiramos encarar todas, mas porque o tempo exige que façamos escolhas. Como presidente do Simers, tenho o propósito de fazer o que é o certo e mudar o que for preciso. Nosso objetivo é o bom atendimento aos médicos gaúchos — e olhamos com atenção para o interior, sem deixar de lado os profissionais da Capital e Região Metropolitana.

Neste ano, celebramos algumas vitórias. Conseguimos que fossem pagas as dívidas aos médicos da Santa Casa de Livramento. Provocamos a contratação de mais profissionais na Unidade Básica de Pelotas e participamos da inauguração do esperado Pronto-Atendimento em Passo Fundo. Percorremos o Estado com diferentes ações, escutando os médicos, encaminhando reivindicações e oferecendo o que há de melhor aos associados. Lideramos outras importantes lutas, como o combate à violência contra médicos, pelo respeito ao Ato Médico e pela valorização dos profissionais. Também lutamos por melhorias no Hospital Psiquiátrico São Pedro, pela manutenção dos centros obstétricos, das maternidades emergências pediátricas. Defendemos ainda o reajuste de honorários e a desburocratização de procedimentos do IPE-Saúde, além de atuar com firmeza pela atenção à saúde em cidades como Canoas, São Leopoldo e Porto Alegre.

Estamos cada vez mais atuantes no âmbito político, em busca de mais conquistas para a categoria.

Um exemplo é o Projeto de Lei 2.621/22, idealizado pelo Simers e apresentado pelo deputado federal Ubiratan Sanderson, para que médicos PJ tenham contratos seguros. Com o Fórum Pró-Desenvolvimento da Saúde RS, consolidamos nossa afirmação e articulação, ao entregar uma carta-compromisso pela saúde aos candidatos ao governo do Estado e demais agentes políticos. Queremos fazer mais — e com menos: reduzir custos e otimizar serviços, agilizar os processos, valorizar recursos humanos, ampliar benefícios aos associados e promover o crescimento da base, que já nos marca como maior sindicato médico da América Latina.

As batalhas que vencemos em 2022 nos enchem de orgulho. Mas o que vem pela frente é igualmente desafiador: queremos ampliar parcerias estratégicas para posicionar o sindicato como um hub de serviços especializados para médicos e estabelecer o Simers como referência em soluções para os profissionais. É o que seguiremos fazendo. Pelo médico e para o médico.

Presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers)