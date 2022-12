Ecossistema do Morar vai além do que chamamos de casa

Anderson Coelho

Nos últimos anos, vivemos transformações em relação aos hábitos de consumo e novas tecnologias, mas alguns interesses continuam iguais. Conquistar a casa própria ainda é o sonho de muitos brasileiros. O mercado imobiliário também se reinventa e, no segmento que, muitas vezes, é visto como engessado, há uma crescente na valorização do morar como um ato de afeto e significado. Esse conceito impacta, diretamente, não apenas na forma de construir e reformar, mas também em vender o imóvel.

Se antes o mercado funcionava de forma transacional, focado exclusivamente no produto, hoje o cliente vai além do preço, ele busca propósito e valor - ideia muito explorada pelo Marketing 3.0, de Philip Kotler, onde o ser humano é o foco. É nesse contexto que se insere o Ecossistema do Morar, conceito utilizado pelo publicitário Maurício Oliveira, que engloba a dinâmica da curadoria, arquitetura e mobiliário do lar, em um formato que converse com o possível morador e construa, a partir de então, uma nova percepção do viver. Mas para isso, é preciso que as relações também sejam coerentes, que o elo que vai unir cliente e residência seja genuíno, considere as características, o estilo de vida e a necessidade do morador na hora da escolha. O cuidado com o outro precisa ser acolhedor.

Por que se as tecnologias e a internet fazem o mundo caber na palma da mão, onde nos encontramos no nosso mundo particular? Esse é o desafio do mercado imobiliário: fortalecer relações e criar vivências em espaços onde o morar seja único. Para isso, a identidade de cada habitante é traduzida através da arquitetura, do design, da arte e, até mesmo, ao definir a localização do imóvel. A casa deixou de ser apenas um espaço para se dormir, acordar e sair para o trabalho. É preciso ser lar, norte, e ser a extensão de quem se é. É assim que pensamos, é isso que nós somos. E para você, qual o significado do morar?

Sócio-fundador da Somos Lares