Apoiar empreendedorismo nos jovens

Larissa DeLucca

Empreender já mudou a vida de milhões de brasileiros. No entanto, abrir seu próprio negócio raramente é a primeira escolha profissional de quem está começando uma carreira, seja pela falta de experiência, conhecimento, oportunidade ou até por geralmente buscarem primeiro uma profissão estável, antes de decidirem embarcar no mundo do empreendedorismo.

Mesmo sem ser a primeira escolha da maioria da população, empreender vem se tornando uma atividade bastante comum no país. Para se ter ideia, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Sebrae, o Brasil é o 7º país que mais empreende no mundo. Com 9,9% de sua população trabalhando com empreendedorismo, o levantamento mostra que 14 milhões de brasileiros possuem suas próprias empresas.

Empreender, no entanto, pode ser a alternativa de carreira para muitos que desejam uma vida próspera, feliz e independente. Nunca é tarde demais para começar a empreender, porém, podemos começar a implantar medidas que preparem empreendedores para o futuro, pensando um Brasil de inovações e empresas que realmente ajudem a população, com produtos, serviços e tecnologias.

Mudanças na sociedade tomam tempo e investimentos, e fazer um país que tenha uma cultura empreendedora demanda medidas implementadas a longo prazo. O primeiro passo é trazer essas noções desde a infância, mostrando o valor do dinheiro e a importância do esforço individual. São noções que devem ser colocadas primeiramente de forma lúdica, com brincadeiras e jogos e serem lentamente inseridas de forma mais séria.

O papel de educar, contudo, não é apenas da família, as escolas e educadores também podem alterar essa cultura. Nos colégios, as crianças podem ter mais contato com os princípios de empreender, conhecer a história de grandes empreendedores, fazer dinâmicas na sala de aula. Mais para a frente, podem aprender conceitos básicos de economia e testar suas próprias ideias em negócios.

O mais importante é que empreender seja tratado como uma opção viável de vida, assim como todas as demais carreiras. Se o empreendedorismo fosse realmente tratado como uma alternativa e uma carreira pelas escolas e faculdades, os cursos não seriam focados apenas em empresas ou na carreira acadêmica. Com tanta gente empreendendo, é fundamental mostrar para as futuras gerações que essa jornada é uma opção, mas que sem o aprendizado adequado é dificultada.

Ter apoio da família também deve ser uma constante para quem deseja empreender e ter sucesso. Erros são comuns nas trajetórias de qualquer profissional, o que nos resta é levantar e tentar novamente. Isso também vale para os jovens, é normal ter medo de falhar, mas é preciso se reerguer e tentar de novo, é assim que aprendemos a ser melhores, na prática.

Diretora da Fundação Mulheres Aceleradas