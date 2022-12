A Arquitetura tem muitos atributos

Tiago Holzmann da Silva

Recente pesquisa revelou que, entre as pessoas que contrataram serviços de profissionais de Arquitetura e Urbanismo, 84% ficaram satisfeitas ou muito satisfeitas. Sem falsa modéstia, essa aprovação não nos surpreende, mas deve ser divulgada para que toda a sociedade conheça esse dado e siga utilizando o trabalho qualificado de nossos profissionais.

Somos mais de 18 mil no Rio Grande do Sul, sendo dois terços mulheres arquitetas. Trabalhamos da reforma do lavabo ao Plano Diretor, passando pelas edificações, paisagismo, interiores, patrimônio cultural, tecnologia e outras tantas áreas. O profissional de Arquitetura e Urbanismo é quem tem formação acadêmica e atribuição legal para resolver os problemas relacionados ao uso dos espaços, qualificando-os para seus clientes, usuários e comunidade.

O trabalho do arquiteto e urbanista é pautado pela segurança, ao assegurar a estabilidade das estruturas e instalações e especificando corretamente materiais e técnicas; pela saúde dos ambientes, com melhor iluminação e ventilação, habitabilidade e acessibilidade; pela economia, buscando o melhor resultado possível com os recursos existentes, evitando o "barato que sai caro"; pela empatia com seu cliente, entendendo suas reais necessidades e oferecendo solução personalizada e mais adequada; e pela beleza que proporciona satisfação estética da obra, com harmonia e elegância.

Neste 15 de dezembro, celebra-se o Dia do Arquiteto e Urbanista. É também o aniversário de Oscar Niemeyer, patrono da arquitetura brasileira, que faria 115 anos. E, por esse motivo, é a data que escolhemos para iniciar as atividades de nosso Conselho.

Desejamos feliz dia a todos os arquitetos e arquitetas, mas também parabenizamos todas as famílias, empresas, administrações e movimentos sociais que contratam profissionais de Arquitetura e Urbanismo para solucionar seus problemas de organização do espaço, e que reconhecem nosso trabalho para melhorar a qualidade de vida.

Presidente do CAU/RS