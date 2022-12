Comportamento como diferencial

Rodrigo de Castro Fernandes Pecoraro

Estar inserido profissionalmente em um lugar em que há identificação com a cultura da empresa, no qual o colaborador se sente confortável com as atividades desempenhadas, tem possibilidade de crescimento na carreira e gosta do ambiente e das pessoas é o desejo de qualquer um. Por outro lado, a empresa contar com um profissional que é comprometido e engajado, tem domínio de suas tarefas, é criativo e inovador e ainda traz resultado é o talento que o mercado de trabalho busca. Será? Não exatamente! Falta um detalhe muito importante neste cenário citado, que é algo inegociável para o profissional de hoje e que as empresas estão cada vez mais atentas: são as habilidades comportamentais! Que podem ser definidas como um conjunto de aptidões ou competências relacionadas ao comportamento. Essas competências, uma vez não desenvolvidas, podem afetar o desempenho do profissional, mesmo quando ele tem as competências técnicas - relacionadas à capacidade de realizar plenamente suas atividades - totalmente desenvolvidas. É importante ressaltar aqui a importância do autoconceito, que é a percepção que o indivíduo tem de si próprio e o conceito que, devido a isso, forma de si. Quanto mais temos noção das nossas fortalezas e daquilo que ainda precisamos desenvolver, temos a possibilidade de buscar melhorias e também de potencializar nossos pontos fortes.

Você pode ser um excelente técnico, mas você sabe se comportar adequadamente no ambiente de trabalho? Situações como dificuldade nos relacionamentos, baixa tolerância à frustração, altivez ou sentimento de insegurança, a ponto de afetar a rotina de trabalho e também a pessoal estão ligados diretamente às competências de comportamento.

Então como os profissionais podem se preparar melhor para tornar sua postura e comportamento um diferencial competitivo? Para desenvolver as habilidades comportamentais, uma boa dica é a autoexploração, pois ela ajuda a nos conhecermos melhor, assim desenvolvendo estratégias para tornar robustas essas habilidades e nos preparando a agir e/ou reagir conforme as situações demandam.

E como as organizações podem ajudar no amadurecimento dos seus talentos? Oferecendo programas de desenvolvimento, com dinâmicas práticas do dia a dia que dão a sensação de maior realidade, trazendo assuntos como comunicação, feedback, propósito, carreira, entre outros.

Dessa maneira, as empresas vão construir relacionamentos duradouros e frutíferos, e os profissionais irão enriquecer suas competências, assim como a sua adaptabilidade, a habilidade que nos ajuda a colocar em prática o protagonismo da carreira.

Diretor de Seguros da Sabemi Seguradora