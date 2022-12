Tabela do IR e o impacto na arrecadação

Nicholas Coppi

Na transição de governo é necessário trazer à discussão a proposta do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre a correção da tabela do Imposto de Renda de Pessoa Física. A ideia consiste em ampliar a faixa de isenção do IR para quem ganha até R$ 5.000. Hoje, o limite é de R$ 1.903,98, sem atualização desde 2015. Mas o que isso representa, de fato, para o contribuinte brasileiro? Basta considerar que em 2015, último ano em que houve correção da tabela, o salário-mínimo era de R$ 788, enquanto hoje é de R$ 1.212. Há sete anos, quem recebia dois salários (R$ 1.576) era isento de IR. Hoje, com dois salários-mínimos (R$ 2.424), o contribuinte paga IRPF, e se a tabela não for corrigida, quem recebe um salário-mínimo e meio (R$ 1.947, com base na correção prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO - Lei 14.436, de 1922) já deverá pagar o imposto no próximo ano, configurando nítida regressividade, já que os mais pobres pagam mais IR do que os mais ricos, proporcionalmente às suas respectivas rendas.

A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (Unafisco) diz que a tabela do IR, considerando-se a inflação de 1995 a setembro deste ano, precisaria ser corrigida em 146,6%, aí a quantidade de pessoas isentas do tributo saltaria de 7,626 milhões para 24,547 milhões. Se concretizada a proposta do presidente eleito, uma grande parcela da população estaria isenta do pagamento de IR. O impacto mais imediato da medida seria uma queda na arrecadação, em torno de R$ 194 bilhões. E o governo precisaria propor formas de compensá-la. Tributaristas e economistas vêm apontando medidas para atenuar o impacto orçamentário de uma atualização da tabela do IR. Dentre as ideias sugeridas estão a instituição de alíquotas mais elevadas para faixas maiores de renda, a limitação de deduções com despesas médicas para determinadas faixas de renda, bem como ajustes na sistemática do lucro presumido para os casos de empresas optantes pelo regime. Recolocar a reforma tributária em pauta é questão de urgência. Isso porque o sistema tributário do País necessita de simplificação e organização como forma de diminuir institucionalmente a carga dos impostos. Neste processo, é fundamental que as questões envolvidas na tributação passem por modernização para que problemas de natureza econômica e social sejam corrigidos.

Advogado e mestre em Direito Tributário (PUC/SP)