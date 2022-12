Um voto pelo futuro das nossas crianças

Mari Pimentel

Quem, assim como eu, tem filhos pequenos, sabe muito bem como os primeiros anos de vida são fundamentais no desenvolvimento das nossas crianças. É na primeira infância que se desenvolvem as relações sociais e habilidades cognitivas que, no futuro, darão aos nossos pequenos condições de se desenvolverem em um mundo cada vez mais desafiador.

Infelizmente, a educação pré-escolar ainda não chega para todos, com aproximadamente 6 mil meninos e meninas fora da sala de aula em Porto Alegre. Famílias das regiões mais carentes da Capital, que dependem da prefeitura para garantir o acesso à educação, hoje sofrem com a falta de vagas no município.

Para amenizar esse problema e garantir o direito dos nossos alunos, eu e outros colegas vereadores, com apoio de instituições como a Defensoria e o Ministério Público, trabalhamos pela aprovação de um projeto do Poder Executivo. A proposta foi aprovada na última quarta-feira e autoriza a aquisição de vagas em creches, junto a instituições e escolas privadas, para crianças em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Com isso, permite que o dinamismo e a capacidade técnica da iniciativa privada possam contribuir com o setor público.

A medida traz uma solução para as milhares de famílias na fila de espera das escolas, ao mesmo tempo que apoia um dos setores mais atingidos pela pandemia, quando não era permitido aulas presenciais e muitas instituições tiveram de fechar as portas por falta de condições financeiras.

Quem sofre com a falta de serviços públicos precisa de resultados. O importante é ter a opção, indiferente de quem vai prestar o serviço, seja uma escola municipal, parceirizada ou da rede privada. O espírito desse projeto nos ensina, mais uma vez, que é salutar a parceria entre governo e iniciativa privada, e que as soluções do poder público não necessariamente precisam ser estatais.

Nossa cidade precisa aprender uma importante lição com este desafio: acima de qualquer discurso ideológico ou político, nossos pequenos precisam ser prioridade. Nossa missão é garantir políticas públicas que deixem legados para as gerações que estão vindo por aí.

Vereadora em Porto Alegre (Novo)