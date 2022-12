Demhab e Dmae: união pelo Pró-Moradia

Ricardo Bidone

O Departamento Municipal de Habitação (Demhab) e o Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae) ultimam entendimento para viabilizar obras do Pró-Moradia. O Programa, que vinha embaraçado por questões técnicas intrincadas envolvendo os dois Departamentos, entregará à região do entorno do Arroio Cavalhada (da avenida Icaraí para o lado oposto ao do lago Guaíba) solução para problemas de inundação e moradia digna ao povo simples e sofrido daquela parte do bairro Cristal. O avanço foi resultado de documento firmado pelos Departamentos com anuência do prefeito Sebastião Melo.

As futuras edificações serão divididas em três condomínios. Cel. Claudino terá 200 apartamentos (10 blocos de 20 unidades habitacionais por bloco); Tamandaré I, 160 aptos (8 blocos) e Tamandaré II, 180 aptos (9 blocos). Todos os apartamentos disporão de dois dormitórios. Todos os edifícios com um andar térreo mais 4 pavimentos. As obras civis estão orçadas em aproximados R$ 100 milhões. A Habitação de Interesse Social em Porto Alegre é defendida pelo Demhab. Via de regra (e sempre que é possível), o Departamento procura qualificar ou substituir as habitações já existentes com vistas a manter a população nos locais que ocupam, respeitando seus vínculos com aquele pedaço de chão. Ocorre que, historicamente, as margens de arroios, portanto zonas alagáveis, são ocupadas deliberadamente em Porto Alegre, e é aí que as interferências do Dmae passam a ter importância.

Sobretudo após a incorporação do Departamento de Esgotos Pluviais (DEP), o Dmae está sobrecarregado. Os técnicos enfrentam os problemas da "cidade viva", priorizando as urgências e avançando naquilo que é possível. O Dmae, é preciso sublinhar, nunca esteve desatento ao Pró-Moradia, que foi concebido na seara do extinto PISA. Nesse momento, o Departamento se organiza para retomar a parte que lhe cabe no processo. Diz-se, nos corredores da prefeitura, que o esforço do secretário André Machado é máximo nessa articulação que envolve até o Ministério do Desenvolvimento Regional.

Será um feito grandioso viabilizar essas obras, que são uma espécie de "solução total de engenharia" para o local. O líder desse processo quer honrar a figura de seu pai, que também dirigiu o Demhab, e está próximo de conseguir. O trabalho tem sido insano.

Engenheiro civil e conselheiro da Fiergs