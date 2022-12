Privilégios indevidos

Orestes de Andrade Jr.

Privilégio indevido. É disso que se trata a volta de um benefício extinto há 16 anos para os juízes federais. O nome desse privilégio é um palavrão: quinquênio. Este termo pomposo define o aumento automático de 5% nos salários a cada 5 anos. A decisão do Conselho da Justiça Federal vale para quem ingressou na carreira federal até 2006. Ou seja, haverá o pagamento retroativo do penduricalho com correção pela inflação. O resultado é um verdadeiro escândalo: um juiz empossado em 1995, por exemplo, poderá receber R$ 2 milhões em rendimentos "atrasados". Um prêmio de loteria!

O Judiciário brasileiro é o mais caro do mundo. Custa mais de R$ 100 bilhões por ano, 1,3% do nosso PIB, quatro vezes mais do que os países desenvolvidos. O problema é ainda mais sério na medida em que não temos a quem recorrer, já que o Judiciário é a última instância e, neste caso, decidiu a seu próprio favor. E agora, vamos reclamar para quem?

Corta para Porto Alegre. Aqui há um bom exemplo de mudanças positivas implementadas sobre esse assunto. Na gestão passada do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) na capital gaúcha, do qual fiz parte como secretário de Comunicação, foram eliminados vários privilégios dados aos servidores públicos ao longo dos anos. Em uma sessão histórica na Câmara de Vereadores, que durou mais de 10 horas e só acabou na madrugada do dia 26 de janeiro de 2019, foram extintos os avanços trienais, isto é, os aumentos de 5% sobre o salário-base recebido a cada três anos pelos servidores. Este acréscimo foi alterado para 3% a cada 5 anos. O ideal, óbvio, é que não tenha progressão alguma por tempo de serviço, porque assim é na iniciativa privada. Por que haveria de ter uma regra diferente para o servidor público?

Outra medida importante contra os privilégios da máquina pública foi a extinção da incorporação dos valores recebidos por quem ocupa Funções Gratificadas, as famosas FGs. Antes elas eram incorporadas após 10 anos no posto de confiança. Também foi retirado o adicional de tempo de serviço. Em breve, os vereadores irão votar o fim de outro benefício indevido que ainda permanece: a licença-prêmio, que nada mais é do que três meses de férias a cada cinco anos trabalhados. Pode isso? Por enquanto, ainda pode. No mundo atual, não há sentido algum para manutenção desses privilégios que tornam o funcionário público diferente do privado. Todos devem ter as mesmas condições.

