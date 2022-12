O rei Midas e os Camarões

Dogival Duarte

Foi mais ou menos no tempo de Homero, no século VIII, a.C. O ricaço Midas, que era rei da Frígia, um território da Anatólia, na atual Turquia, era o sujeito mais sortudo, poderoso e ambicioso daquele mundo antigo. É claro que, na condição de “todo poderoso”, faltou-lhe a moderação, a ponderação e, principalmente, a humildade dos reis Davi e Salomão. Sedente de tudo ter (e haver), Midas não conhecia limites e nem os queria ter. Desejava mais & mais, sem limites.

Conta-nos a história ou a lenda que um dia, tendo possibilidade de pedir algo a uma entidade superior, Midas não pediu saúde, vida longa ou sabedoria: pediu mais poder e riqueza. Vaidoso, sedento e avarento, Midas pediu que “tudo que tocasse virasse ouro”. A entidade cedeu e... quando ele desejou comer um pão, virou ouro. Quando desejou comer frutas, viraram ouro. Quando desejou comer um frango ou caças, viraram ouro... assim, o poderoso Midas morreu faminto diante de tanto ouro e riqueza.

Nada de novo debaixo do céu, já nos alertou o profeta antigo. Quando li a notícia de que os jogadores da Seleção Brasileira comeram carne com filetes de ouro em um jantar no Catar, fiquei triste. E além do rei Midas, lembrei também do livro profético do Eclesiastes: “Vaidade das vaidades, tudo é vaidade” (Ecl 1).

Sinceramente pensei e desejava que o Brasil faturasse a Seleção dos Camarões. Independente de vir com os reservas, o Brasil era favorito, não pela vaidade, mas pela habilidade e um pouco mais de experiência e gana. Mas o Brasil veio de “salto alto”? Ou o que aconteceu além das quatro linhas ou da “vaidade das vaidades”? Ainda bem que não foi “o fim do mundo”, pois o Brasil continua vivo na Copa do Catar. Ufa...

Veremos como a coisa vai se comportar agora na terra “caliente” do Catar.

Mas que foi estranho e complicado, foi.

Escritor e Mestre em Desenvolvimento Regional/Comunicação Social pela Universidade de Santa Cruz do Sul (RS)