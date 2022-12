Fundacred: 50 anos de transformação digital

Nivio Junior Lewis Delgado

Quando penso em transformação digital verdadeira, lembro dos meus 16 anos de idade. O ano era 1997, e 90% de tudo era gravado em papel - pouca coisa em discos rígidos e fitas magnéticas, menos ainda em CDs. De lá pra cá, vi muitas metodologias, frameworks, softwares e hardwares que são tidos como o coração e a alma da transformação digital. Existem organizações que acreditam que basta digitalizar totalmente seus modelos de negócio: estar nas redes sociais, vender (somente) online e atender por chatbot, por exemplo.

Entretanto, acredito sermos nós, humanos, os grandes transformadores. Ingressei ainda adolescente na Fundacred para, literalmente, digitalizar os beneficiários do crédito educacional e suas histórias, tornar as informações, necessidades e objetivos acessíveis ao maior número de pessoas do time da entidade e das instituições de ensino parceiras.

Milhares de histórias de nossos clientes começaram a ser transformadas em bilhões de bits em um tempo em que armazenamento e processamento eram bem caros. Além da tecnologia que existia, fez diferença a intenção de multiplicar informações, levar segurança e conforto para decisões orientadas ao maior número de pessoas. Essa era a revolução da época e já tínhamos visionários na Fundacred: Carlos Becker e Jaime Klein acreditavam em tecnologias pouco exploradas até então. Eles apostavam em jovens autodidatas, vindos de escolas públicas e de cursos de informática, recém nascidos, com currículos pouco ortodoxos e muita vontade de fazer a diferença.

E assim chegamos ao cinquentenário da Fundacred: respeitados por sermos inquietos, curiosos e centrados nas necessidades dos nossos clientes. Temos orgulho por sermos "always in beta" e por servirmos cada vez melhor ao ecossistema de educação no Brasil. Aumentamos exponencialmente nossa base de oportunidades, destinadas aos estudantes que não conseguem pagar a mensalidade integral e desejam realizar seus sonhos, materializar seus talentos e cumprir com suas missões pessoais e profissionais. Para a Fundacred, a tecnologia é ferramenta - as pessoas são o coração e a alma da transformação digital e social.

Presidente da Fundacred