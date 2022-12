O contribuinte perdeu mais uma?

Um assunto muito interessante discutido nos últimos dias pelos contribuintes foi o julgamento do Tema 756 pelo STF. Esse recurso ganhou especial atenção em razão de que trouxe uma visão da Suprema Corte acerca do direito ao creditamento de PIS e COFINS. Para entender o caso, primeiro deve-se lembrar que as contribuições ao PIS e a COFINS são realizadas sob duas modalidades: regime cumulativo e não-cumulativo.

No regime cumulativo estão aquelas empresas que apuram imposto de renda no regime do lucro presumido, pagando, então, 3,65% a título de PIS e COFIINS sobre o seu faturamento. Já as empresas que apuram imposto de renda no lucro real recolhem a alíquota de PIS e COFINS maior de 9,25%, mas, em compensação, elas podem se creditar dos valores referentes aos insumos utilizados naquela prestação de serviço. Aí se questiona: o que é insumo para fins de creditamento de PIS e COFINS?

A discussão chegou até o STJ que decidiu no Tema 779 que o direito ao creditamento deve ser dar quando houver a essencialidade ou relevância daquele insumo ao objeto da sociedade empresária. Essa decisão ensinou como aplicar tal direito de forma bastante genérica, levando várias questões ao Judiciário para discutir se existe ou não o direito, mas, pelo menos, com algum padrão.

Assim, pode-se dizer que o padrão a ser aplicado é o critério da "subtração" do insumo. Isso quer dizer que, mesmo com sua subtração, o serviço for entregue ao destinatário, aquele insumo não é fonte do crédito de PIS e COFINS, pois não é essencial. Agora, retirando o insumo, a sociedade empresarial não consegue cumprir o serviço ou prejudica sua entrega, haverá direito ao creditamento, pois o insumo é essencial.

Apesar dessa conclusão, a questão também foi tratada pelo STF no Tema 756, mas com maior abrangência, pois no referido caso discutido no STJ foi tratado apenas a melhor interpretação para o termo "insumo", previsto na lei. Todavia, neste caso, o STF apreciou justamente se a lei poderia criar qualquer limitação ao creditamento dentro da atividade econômica.

Contudo, a Corte concluiu que a lei pode limitar o direito ao creditamento de PIS e COFINS. Entretanto, ao contrário do que se possa pensar, o contribuinte não perdeu esse direito, pois a decisão do STF não afetou em nada o entendimento do STJ no Tema 779. Logo, o contribuinte não tem direito ao creditamento de tudo, mas somente dos insumos essenciais.

Na verdade, para garantir este direito, o contribuinte terá de continuar a provar ao Judiciário que aquele insumo é efetivamente essencial ou relevante para prestação do serviço. Portanto, a lógica continua a mesma e o resultado é o mesmo com relação ao entendimento do STJ no Tema 779. Houve, então, um empate.

