Renata Niaga Engel

A retenção de talentos tem se mostrado um desafio cada vez maior para as companhias independente do seu porte ou área de atuação, especialmente em um mundo pós-pandemia. Para manter seus colaboradores, as empresas têm investido nos mais variados benefícios flexíveis, fortalecendo a sua cultura e promovendo o bem-estar dos seus colaboradores. Contudo, nem sempre tais medidas são o suficiente. Nesse contexto, a adoção do stock option plan se revela como um mecanismo cada vez mais relevante para superar esse desafio.

Através da instituição do stock option plan, é possível fortalecer o senso de dono dos seus colaboradores, mantendo o seu engajamento com as metas da empresa, alinhando expectativas e viabilizando o compartilhamento dos resultados, afinal, o colaborador poderá vir a ter o direito de se tornar sócio do seu empregador. Os referidos benefícios, no entanto, vinham sendo ofuscados pela insegurança jurídica sobre a natureza do contrato que formaliza tal relação.

Por isso, a decisão publicada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) no processo de n.º 16682.721015/2013­46 foi fortemente celebrada pelos contribuintes. Na oportunidade, foi reconhecida a natureza mercantil do contrato de stock option plan, considerando as suas características intrínsecas de voluntariedade, onerosidade e risco, afastando, assim, a contribuição previdenciária. Ainda que seja fundamental aguardar a íntegra da decisão para verificar todas as particularidades do caso concreto e, assim, entender a extensão dos efeitos, tal decisão é inédita e favorável aos contribuintes.

O stock option plan não é uma mera remuneração ao serviço prestado pelos colaboradores. Trata-se de um prêmio a ser entregue aos colaboradores estratégicos e/ou que cumpram as metas estabelecidas, sendo certo que eles ainda poderão ou não exercer a opção outorgada - ou seja, é nítido o caráter da voluntariedade. Além disso, toda e qualquer participação societária transmitida em razão do stock option plan possui um valor a ser pago pelo próprio colaborador que, ao se tornar sócio, assume o risco do negócio em si, além da própria oscilação de preço das quotas ou ações adquiridas. Nesse contexto, não há dúvidas de que o stock option plan tem a natureza de um contrato mercantil e, portanto, não deve ser considerado para fins de contribuição previdenciária.

O presente momento é, portanto, uma excelente oportunidade para as empresas avaliarem a instituição do seu stock option plan como instrumento de retenção de colaboradores.

Advogada