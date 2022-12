Desemprego em queda

Jornal do Comércio, página 5, edição de 01/12/2022 Com tantas notícias ruins, é bom saber que o desemprego continua baixando no Brasil (). É a prova de que a pandemia está nos abandonando há alguns meses, ela que tantos prejuízos causou em todo o nosso País. Como estamos no final de um ano e começo de outro, a torcida é que a volta dos empregos formais continue por todo o ano de 2023. (Emanuel d'Ávila)

Déficit no Estado

artigo na edição de quinta do Jornal do Comércio Apesar do bom trabalho feito pelos dois últimos governadores do Estado, Eduardo Leite e Ranolfo Vieira Júnior, o orçamento para 2023 apresenta déficit de R$ 3,8 bilhões. É muito dinheiro, assunto que merecerá atenção redobrada de Eduardo Leite, ao assumir em janeiro, reeleito que foi. Mas, o bom foi que tanto o governo do Estado como a prefeitura de Porto Alegre continuam pagando rigorosamente em dia, como no dia 30 de novembro, colocando alguns bilhões em circulação no final do ano, como bem acentuou o governador Ranolfo em seu. (Márcio Ribeiro Talavera, Porto Alegre)

Constituição

Perdoem as autoridades constituídas que verdadeiramente se preocupam em obedecer e praticar o que manda nossa Constituição, mas, o que temos assistido, visto e lamentado nos últimos tempos é uma sequência de desmandos, julgamentos indecorosos, libertações de fichas sujas, arquivamentos de processos escandalosos, interpretações monocráticas afrontando a lei que diz "Somos todos iguais perante a Lei" e direitos e obrigações iguais a todos os brasileiros. No Brasil, enquanto isso, crianças e idosos malnutridos sofrem os malefícios dos invernos rigorosos. (Ramiro Nunes de Almeida Filho, representante comercial, Porto Alegre)

Covid-19

Os casos de Covid-19 voltam a aumentar, mas será difícil controlar o pessoal, principalmente, em festas de final de ano e com a chegada da temporada da praia. O povo não aguenta mais ficar isolado. O verão é algo atrativo e todos saem às ruas. Boletim da Secretaria Municipal da Saúde de São Gabriel comprova o que os especialistas da saúde vêm discorrendo: os números voltaram a aumentar no Brasil, no estado e em nível local. A população só correu para os postos de saúde no auge da Covid-19, tomando a primeira e a segunda dose. Há muita gente com o calendário incompleto. Imunize-se! (Guido Ávila, jornalista, São Gabriel/RS)

Automóveis

Parece que todos os que tinham condições ou buscaram financiamento ou compraram automóveis durante a pandemia. Só assim pode-se explicar a grande quantidade de carros circulando em Porto Alegre. No final da tarde, então, é um engarrafamento só na Capital. Não tem ruas ou avenidas sem tantos veículos. Bom para os que compraram, problema para o trânsito. (Saul de Freitas Lima, Porto Alegre)