Construção civil projeta crescimento em 2023

Cristiano Montrase

A construção civil é um dos pilares mais importantes para a economia do Brasil. Em 2021, o Produto Interno Bruto (PIB) teve aumento de 9,7%, enquanto o PIB total no país avançou 3,2%. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) lembra que é um dos setores que mais gera emprego, e prevê crescimento de 3% para 2022, maior que o PIB do país projetado. A confiança na projeção ocorre pela retomada de construções, obras e reformas particulares que estavam paradas desde a pandemia e foram impulsionadas em 2022. Além disso, ações governamentais, como programas habitacionais facilitando o financiamento de moradias próprias, contribuíram para a alta da construção civil. O crescimento e a expansão do setor movimenta uma cadeia como os fabricantes de materiais de construção, como tijoleiras, empresas de pisos, cimento, revestimento e tintas, acessórios importantes para uma obra. Assim, empregos são criados, lojas desses segmentos ganham força, expandem ou até mesmo são abertas por novos empreendedores.

Torcer para a construção civil alavancar e trazer resultados ainda melhores, é também torcer por lojistas, varejistas, pedreiros, engenheiros e outras profissões e demandas que são importantes para essa área. Por isso, é de se comemorar que o setor esteja em alta há sete trimestres consecutivos, de acordo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). E mais, segue com otimismo para 2023, com a expectativa de uma expansão de 4,5%. Para o próximo ano, espera-se ainda a continuidade em incentivos governamentais com o objetivo de atrair ainda mais o público de baixa renda.

Linhas de crédito para moradias populares também são aguardadas em 2023, o que irá fomentar o cenário. Apesar das possíveis mudanças no modelo de projetos habitacionais pelo novo governo, economistas e o setor se sentem seguros e confiantes. Mesmo com tanto positivismo, ainda existem desafios que precisarão ser superados, como, por exemplo, o aumento da inflação e alta nas taxas de juros. O uso de tecnologia será imprescindível para as construtoras. Aliás, para qualquer empresa e área que projete crescimento para os próximos anos, além dos benefícios que setores tecnológicos trazem para os lucros e demandas dos clientes que estão ligados em inovações.

Torço pelo crescimento da área, pois sei da importância para o Brasil. Além disso, com a expansão do segmento, o mercado de trabalho ganha fôlego e atrai novas pessoas. Lojas de materiais de construção, decoração e de móveis podem ganhar novas oportunidades, o que também contribui no cenário empregatício.

Gerente de marketing