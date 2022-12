Rumo aos 50 anos

Carlos Henrique Castro

Os últimos 50 anos carregam grandes revoluções tecnológicas, econômicas, políticas, culturais e sociais. Ao final dos anos 70 foi lançado o primeiro computador para uso pessoal e, a partir daí, novas soluções digitais se destacaram por promover mudanças positivas na vida das pessoas e nas organizações. Essas revoluções ancoraram-se na chamada sociedade do conhecimento, o que vem estimulando a inovação a passos largos. Se antes vivíamos um paradigma de tradição e continuidade, passamos a viver a era do dinamismo, adaptabilidade, flexibilidade e agilidade.

A Fundatec vem construindo a sua história, promovendo o ensino, a pesquisa e o desenvolvimento institucional e tecnológico, de forma sustentável, estimulando a inovação e o crescimento, agregando resultados aos seus stakeholders. Tenho o privilégio de acompanhar os últimos 22 anos à frente da instituição e, nesse período, trago comigo uma grande bagagem de vivências e experiências, além do sentimento de satisfação em estar construindo com minha equipe, a busca por inovação e modernidade.

Nessa trajetória, presenciei o surgimento da Escola Profissional, dos setores de Concursos, Estágios e Capacitação, bem como da criação do conceito QCV, onde os valores da Fundatec - Qualidade, Compromisso e Velocidade – são difundidos de forma simples e duradoura. Todas essas inovações surgiram a partir de necessidades do mercado percebidas como oportunidades por muitas mentes criativas e corajosas.

Em 2023, completaremos 50 anos de uma história marcada pela relevância e impacto da nossa atuação na sociedade. O peso da nossa experiência nos garante que sejamos referência em nossas ações. Além de nos convidar à comemoração, os 50 anos também nos impõem a necessidade de seguir com o olhar para a frente, numa constante evolução.

Para os próximos anos, projetamos que a Fundatec alcance uma maior expansão, para que tenhamos o nosso nome cada vez mais reconhecido a nível nacional. Pretendemos nos tornar ainda mais relevantes, no ensino, via concursos, escola, estágios, e na área de tecnologia da informação, pois ambas são fundamentais para alavancar o desenvolvimento do Brasil e do mundo.

Nosso futuro tem história e o futuro é agora.

Presidente da Fundatec