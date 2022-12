O 13º pagando dívidas

página 5 do Jornal do Comércio, edição de 30/11/2022 Lendo a, fiquei identificado com aqueles que usarão o 13º para pagar dívidas. Comprar presentes também, mas bem menos do que fazia antes. Será um problema para os comércios e serviços de Porto Alegre neste final de ano. (Luiz Mendonça)

Generais

Continuam as notícias falsas nas redes sociais sobre eventuais cartas, manifestos e ações de generais, almirantes e brigadeiros por conta da insatisfação dos que perderam as eleições. Ora, o pleito foi normal e venceu quem teve mais votos. Então, vamos torcer para que o vitorioso faça um bom governo, em prol do Brasil. Basta de choro sem fundamento baseado em notícias mais do que falsas. (Celso de Figueiredo)

Futebol

Se o Brasil vencer mais uma partida, e também a primeira da nova etapa, abrirá o caminho para ser novamente campeão da Copa do Mundo, o sexto título. Mas tem gente que, incrivelmente, torce contra o Neymar voltar, apenas porque ele declarou o voto em Bolsonaro. E daí, o que tem de errado? Perdeu a eleição e está encerrado o assunto, ora! (Ciro Monteiro Carvalhal, Porto Alegre)

Futebol II

O Brasil venceu a Suíça, mas, para mim, não convenceu. Temos que voltar a ter brilho com dribles, arrancadas e chutes mais perto do gol adversário, como antes. Apenas ficar tocando a bola para frente e para os lados, mas sem investir rumo ao gol, não resolve. (Nadal Freitas)

IPTU

Pagar o IPTU de 2023 em Porto Alegre parece que só pela internet. É o avanço da tecnologia. Mas, a Secretaria da Fazenda da Capital deveria orientar claramente, na mídia, informando os acessos e como fazê-los. Sei de gente que já tentou e não conseguiu achar o boleto, o valor e como pagar. (Eneide Aparecida Chervenski)

Corsan

Dizer que a privatização dos serviços da Corsan foi feita agora, no fim da administração do Piratini e criticar, é um erro. Agora será o leilão, mas a privatização foi anunciada bem antes. Em dezembro apenas será a formalização do assunto, não o lançamento. (Telmo A. G. Pedrozo)

Covid-19

Boletim da Secretaria da Saúde de São Gabriel comprova o que os especialistas da saúde vêm discorrendo: os números voltaram a aumentar. A população só se vacinou no auge da Covid-19. Há muita gente com o calendário incompleto. Imunize-se! (Guido Ávila, jornalista, São Gabriel/RS)