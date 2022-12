Investimentos no Estado trazem esperança para 2023

Encerrar um ano sabendo que 2022 atraiu R$ 62 bilhões em investimentos é fato que traz até um otimismo para o novo ano. Com isso, 2023 tem tudo para ser bem melhor neste período pós-pandemia, quando os negócios, de modo geral, recuaram ou mesmo paralisaram nas consequências funestas causadas pela Covid-19. A sensação de melhora socioeconômica para o ano que se aproxima tem base nos números divulgados no caderno especial Anuário de Investimentos do Rio Grande do Sul, na edição de ontem do Jornal do Comércio.

Quando se sabe que os aportes públicos do governo do Rio Grande do Sul estão na liderança na lista de investimentos deste ano, logo se minimiza o déficit de R$ 3,8 bilhões previsto no orçamento de 2023, ainda que o ideal seria que esse déficit não acontecesse. Afinal, ao lado de 300 grandes investimentos, quando a indústria gaúcha e o varejo ampliam a presença, não tem como não se deixar tomar por um certo alívio quando, como citado, tivemos tantos problemas desde 2020 afetando a economia gaúcha.

Confirmando as boas notícias ao lado de investimentos, a arrecadação apenas no mês de outubro atingiu R$ 205,4 bilhões, um recorde para o mês, com um acumulado de R$ 1,83 trilhão. Com isso, as contas do Governo Central tiveram superávit de R$ 30,8 bilhões também em outubro, quando o Brasil criou nada menos do que esperadas e ansiosamente aguardadas 159,454 vagas formais de emprego em outubro.

São dados, números e fatos contra os quais as dificuldades dos últimos três anos vão ficando para trás, abrindo um horizonte bem mais positivo doravante, o que se espera venha a se confirmar no rastro do que estamos recebendo como boas notícias. Com os governos que assumirão no Piratini e no Palácio do Planalto, que as boas notícias aplainem o caminho para que os líderes no Estado e no Brasil possam arregimentar equipes, ideias, planos, obras e reformas que tragam a volta do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho e brasileiro em percentuais mais altos dos que os atuais, ainda que sejam bem razoáveis, bons mesmo, em meio à pandemia que teima em não desaparecer, com novas variantes assustando e lotando hospitais.

Boas notícias para terminar o ano com as perspectivas quase otimistas para 2023 com certeza ajudarão nos ambientes dos negócios, serviços, dos administradores públicos e das famílias gaúchas, trazendo uma sadia renovação de metas, valores e sentimentos que povoam as festas de final de ano.