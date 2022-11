Novo Ministério ainda sem definição

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi para Brasília, a fim de coordenar e, espera-se- anunciar alguns dos seus futuros ministros. Ele tem se reunido com a equipe de transição no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Observadores e aliados dentro do Partido dos Trabalhadores pedem que os nomes sejam divulgados, a fim de que haja uma sensação de que o novo governo está trabalhando já como detentor do Poder e visando montar as linhas estratégicas do comando do Brasil.

Afinal, estamos completando nesta quarta-feira um mês desde que foram realizadas as eleições, com muitas especulações, sem que nada tenha sido oficializado. Ora, citar esse ou aquele nome para o Ministério da Economia ou da Defesa é importante, claro, mas sem que o novo titular seja anunciado vai deixando uma sensação de que falta coordenação política e um comando efetivo no novo governo.

Assim, a boataria aumenta e nada fica confirmado ou desmentido. Parece mesmo que quem deseja cargos em Brasília é que está colocando nas redes sociais e enviando para a mídia os nomes, mas sem qualquer confirmação oficial de Lula ou de alguém bem chegado a ele.

O que continua dominando a pauta de Lula e do seu vice, o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB), são as tratativas para destravar a PEC da Transição, protocolada segunda-feira à tardinha e que conseguiu, ontem, 28 de 27 assinaturas mínimas necessárias para sua tramitação ter início.

A expectativa é que Lula inicie as negociações dessa tramitação, para que a PEC abra espaço no orçamento para os auxílios sociais previstos serem mantidos no novo governo, alguns até ampliados em valores.

A viagem de Lula à capital federal deverá mexer com os mercados a semana inteira, período em que o presidente eleito deve permanecer em Brasília. Projeções de observadores da cena política indicam que Lula deve anunciar o ministro da Fazendo ainda nesta semana.

Dependendo do nome - onde Fernando Haddad desponta -, o ambiente poderá ficar mais calmo, não levando às anteriores oscilações na Bolsa de Valores de São Paulo e no valor do dólar. Desta forma, continuam as especulações sem que se tenha um indício firme, no caso principal, de quem será o novo ministro da Economia.

A falta de decisão pode ser consequência do grande número dos que estão na equipe de transição, não só do PT, mas também de outros partidos que apoiaram a campanha de Lula, à espera, claro, de algum posto em Brasília.