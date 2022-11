Polarização partidária: O que é?

Nei Rafael Filho

Guelfos e Guibelinos, República Florentina, séc. XIII. Polos políticos opostos são preferência ao contingente partidário nacional. Trinta e dois partidos legais - TSE.

O conservador Irlandês Tories e no liberal Whigs da Escócia, antagônico político bipartidário. Lutas brutais do séc. XVIII motivou o escritor Jonathan Swift nas oito novelas de Viagens de Gulliver (1726). Qual lado do ovo é mais adequado para quebrar? - ponta do iceberg à expulsão de Gulliver de Liliput, terra dos pequeninos.

A Independência dos EUA (1776) construiu dois partidos. Republicano, Grand Old Party, aparece após a Independência das 13 Colônias é conservador e liberal conservador. Defende a propriedade privada, porte de armas, livre mercado, livre concorrência. É direita. Democrata, esquerda democrática, advoga política social assistencialista, intervenção no Estado no embate da concorrência, aberto ao movimento social de minorias. Thomas Jefferson dita o programa de Governo Mínimo. A Guerra da Secessão (1861/1865) com o assassinato de Abraham Lincoln mostrou gana ao tema escravidão.

Pedro II, antiescravagista, herdou duas bancadas parlamentares antagônicas: o Liberal e o Conservador. A invenção de 1837 da ala Liberal Moderada da última Regência alterna o Regressista (Saquaremas) conservador e o Progressista (Luzias) Liberal, cujo ódio desenfreado às décadas do II Reinado (1840-1889) sangrou nas revoluções, de acento social agudo, mesclado por ideologias opostas.

Advogado