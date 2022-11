Olhar para frente, reconstruir e harmonizar

Yves Besse

Passadas as eleições, vamos enfim nos dedicar a reatar relações arruinadas por surtos de raiva e de cegueira. E, assim, dar sequência à formação de um Brasil mais sustentável e mais justo social, ambiental e economicamente. Aprendemos, nestes últimos meses, que a falta de harmonia e de respeito mútuo nas relações pessoais destrói muito mais do que constrói. É hora de aplicarmos esse ensinamento nas nossas vidas e nas nossas empresas. Sejamos responsáveis e conscientes dos nossos direitos e, também, dos nossos deveres. Respeitemos as diferenças e aprendamos com elas, ao invés de rejeitá-las preconceituosamente.

Nesse contexto, sejamos a favor do saneamento — e não apenas a favor de um discurso para o saneamento. Sua rica trajetória nos ensina que devemos evoluir com ela, e não repetir ferramentas e planos ultrapassados como o Plano Nacional de Saneamento (Planasa), o subsídio cruzado e o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) saneamento. Por outro lado, há novos paradigmas de sucesso, como os recentes projetos no Rio de Janeiro, Alagoas e Amapá. Temos onde nos inspirar.

A experiência histórica nos alerta ainda sobre o uso inadequado da lei para criar "modelos Frankenstein". Exemplo disso são os consórcios entre estados e municípios, inventados pelas companhias estaduais de saneamento básico para continuarem a prestar os serviços sem licitação. Nesse formato, subcontratam junto a empresas privadas investimentos que não têm capacidade de executar, a partir de uma PPP administrativa.

Que fique claro: é uma modelagem que a nova legislação proibiu. Seu objetivo? Prolongar modelos ineficientes e preservar as companhias, ao invés de buscar soluções sustentáveis para o saneamento. Devemos respeitar todo e qualquer tipo de operador, seja ele público ou privado. Mas é fundamental que ele cumpra com seus deveres de levar água e esgoto de maneira sustentável, com governança, transparência e responsabilidade socioambiental.

Da mesma forma, o necessário capital para levar água e esgoto a todos deve ser aplicado de maneira consciente, a partir de uma visão holística que leve em consideração todas as partes envolvidas. Vamos avançar a passos largos com seriedade, responsabilidade e objetividade. Não há mais tempo a perder com discursos belos, mas vazios e enganadores.

Presidente da Cristalina Saneamento