Nowismo ou má-educação?

Quantas cartas enviou desde o início deste século? Quantas recebeu? Aliás, lembra quando iniciou este século? Quantas pessoas atendeu nos últimos dias? Você lembra o nome delas? Que e-mails respondeu nesta manhã? Quantos posts fez na última hora? Lembra do que se tratava? De posse dos questionamentos, e, engajado em respondê-los, observe o título do artigo. A década do seu nascimento, no século passado, certamente por força daquela ocasião, lhe ensinou a dinâmica da espera, aprendendo, por vezes, pela necessidade. Ao menos comigo foi assim. A cultura do agora, não teve espaço na ocasião. O aprendizado pela necessidade, não permitia que as relações se fizessem tão líquidas, e, tudo, era menos perecível. Sendo assim, insisto em mais algumas perguntas: de que tempo você é? Quantas pessoas entram na sua sala e sequer batem na porta? Entende agora o que é nowismo? O sufixo ismo de origem grega, sustenta algo sobre uma ideia ou um fato, uma circunstância, um acontecido. Now, é um advérbio de tempo que traduzido para o português significa agora. Para ficar mais claro. Nowismo é o paradigma deste tempo que nos provoca a estudar a cultura do instante, pela ansiedade de respostas imediatas, de forma rápida, intempestivamente, e, em alguns casos, sem educação.

Nowismo é um mal vivido em maior grau desde o início deste século, onde a aceleração é uma exigência, e a velocidade do áudio pode ser manipulada entre uma e duas vezes na palma de nossa mão. O fato é que não aprendemos a nos controlar, precisamos das respostas, os produtos, os bens de forma rápida, invadimos as salas e a resposta do e-mail enviado já deveria estar ontem na caixa de entrada.

A aplicação do termo não cabe no entendimento comum. A educação não se faz com algumas tecladas e limitadas a pouco mais de uma centena de caracteres. Educação é ação contínua. Precisamos fazer com que o sujeito de educação atinja tal consciência. Saber viver sem tal sombra, ainda é abstruso. Porém urge o tempo de habitarmos o mundo com a sabedoria de quem atinge o equilíbrio entre a necessidade e o presente.

Ainda julgo que este mundo nowista pode ser superado. Termo apesar de real, ainda incipiente e adaptado entre línguas. Prime pela boa educação. Cumprimente e seja cumprimentado. Sorria e receberá sorrisos. Responda os e-mails de alguma forma. Prefira a presença, o olhar. E não esqueça: bata na porta antes de entrar.

Vice-Diretor Administrativo do Colégio Marista Rosário