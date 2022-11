A lei, o impossível e o Brasil real

Sebastião Ventura Pereira da Paixão Jr.

Antes de aparentes verdades absolutas, devemos ter a humildade intelectual de trilhar o caminho do possível, testando factíveis hipóteses inovadoras que levem a melhores resultados práticos. Infelizmente, o absolutismo jurídico abstrato se divorciou da realidade brasileira, criando ilusões de justiça em um país marcado por graves injustiças concretas. Aliás, segue atual a provocativa advertência do inesquecível Alfredo Augusto Becker no sentido de que a lei "confundiu o impossível com o real". E, assim, inúmeras irrealidades se tornaram largamente possíveis no Brasil, forçando o desenvolvimento de uma dogmática torta que sirva de amparo para privilégios insustentáveis.

Acontece que direitos adquiridos não são nem podem ser injustiças perpétuas. Logo, não mais podemos seguir com um pensamento jurídico de pedestal que se nega a pensar a realidade brasileira, vivendo em um país no qual a própria Constituição desacredita aquilo que nela está escrito. Tristemente, quando violado em seus direitos mais críticos e fundamentais, o cidadão recorre a um Supremo Tribunal que não mais dispõe de tempo para ouvi-lo, pois envolvido em infindável série de questões políticas, embrulhadas em fantasias jurídicas, a envolver altos figurões da República, recebidos em tapete vermelho. Ao povo, todavia, apenas o pó.

Ora, a crise do sistema de justiça não deixa de ser uma consequência do pensamento jurídico tacanho e ultrapassado que aplaude a abstração da lei, mas é surdo aos gritos de uma realidade que sofre. Infelizmente, em muitas catedrais sem fé, o Direito está se tornando uma ciência sem consciência. E, quando o justo imperativo se ausenta da legalidade posta, o Estado se transforma em fonte arbítrio, abuso e opressão. Poucos ganham; a miséria é de muitos.

No cair do sol, é preciso revitalizar a lei como instrumento de liberdade, educação, desenvolvimento econômico e proteção social em um meio ambiente equilibrado. Sim, dizer e escrever é fácil; fazer, no entanto, é extremamente complicado. Mas o que temos feito de efetivo e real para ajudar a democracia brasileira?

Advogado, conselheiro do Instituto Millenium