Desconto no IPTU

Jornal do Comércio, página 5, edição de 23/11/2022 Pagar o IPTU 2023 com desconto, caso o contribuinte tenha um dos requisitos colocados pela prefeitura - ou mais de um -, foi uma boa iniciativa da Secretaria Municipal da Fazenda de Porto Alegre (). Milhares de porto-alegrenses pagam o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em dia, no início do ano, para ganhar um desconto e não se preocupar mais durante todo o ano. Agora, terão mais um bom motivo para continuar pagando. (Itamar S. Lourival)

Jogos mornos

Realmente, salvo uma ou outra exceção, a Copa do Mundo do Catar tem sido uma Copa de jogos mornos, como a imprensa tem qualificados as partidas, muitas terminando em 0 x 0. Até o Brasil custou para mostrar uma categoria em campo, mas venceu a Sérvia. Porém, sem brilho, salvo o segundo gol, uma maestria individual. Os jogadores que deveriam brilhar, Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, até agora estão apagados. (Marcos L. Fiori, Porto Alegre)

Televisão

Instalar telões em alguns pontos de Porto Alegre, onde a Restinga teve boa afluência de público, foi uma ideia que atende à paixão de todos pelo futebol. Mesmo que não se tenha uma vitória da Seleção, vale a pena ficar torcendo e extravasando o amor pelo futebol brasileiro. (Erasmo Nascente)

Cultura

As culturas dos países islâmicos são diferentes daquelas da Europa e das Américas. Por isso, quem foi à Copa do Mundo do Catar deveria saber disso e não ficar implicando com os hábitos e costumes praticados naqueles países. Não entendo ir para lá e ficar criticando usos e costumes locais, a maioria baseados na religião. Deveriam ter ficado aqui, então... (José Mário Porciúncula Ribeiro)

Urnas

Será que o presidente Jair Bolsonaro, seus filhos e os partidos que o apoiam ou apoiaram no pleito não têm mais nada que fazer do que ficar implicando, sistematicamente, com as urnas eletrônicas? Ora, a eleição já passou, Lula da Silva ganhou e temos que tocar a vida. Basta de questionar, sem qualquer prova, o resultado. (Lúcio Ferreti)

Rua da Praia

A nossa eterna Rua da Praia está sendo revitalizada e isso implica também em novos negócios, especialmente restaurantes e bares, na sua parte mais para o lado da Caldas Júnior. É a esperança de que ela volte aos seus momentos de glória, quando ir ao Centro era uma tradição normal, em busca das referências lojistas que todos apreciavam, dos cinemas e da passarela das belas mulheres da cidade. (Carlos Alberto da Rosa)