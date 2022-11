Um dos pilares da educação no RS

Gil Kurtz

Fruto da minha formação familiar tenho muito vínculo com dois segmentos: jornalismo e educação. Explico. Orgulho de ter meu tio Abel Gonçalves e meu pai João Batista além do filhão João, craques no setor do jornalismo.

Quanto à educação: tia Hilda, tia Iolanda e tio Gilberto. Esse foi uma referência no ensino do RS. Primeiro afrodescendente titular da química da UFRGS. Criador do primeiro curso pré- vestibular do RS, o Piratini. Mais: foi professor do Julinho, Parobé e Israelita.

Nessa escola presenciei que ela nunca foi preconceituosa. O que aconteceu recentemente não tem relação com a mesma e sim com a educação dos pais. Aliás, três jovens estudantes de uma instituição que tem milhares de alunos. Precisamos pensar sobre o que pais devem trabalhar para extinguir os preconceitos sejam de qualquer origem. Gênero, raça, pensamento ou convicção política. Isso se aprende em casa. Não é missão do colégio substituir os pais. Intelectual brasileiro mais homenageado da história, Freire defendia a conscientização sociopolítica como contraponto para as desigualdades sociais. Em Educação como Prática da Liberdade, apontou que a palavra podia deixar de ser o veículo das ideologias alienantes para tornar-se o instrumento de uma transformação do homem e da sociedade. Para ele, este era o papel da escola: o de ensinar o aluno a ler o mundo e nele intervir positivamente.

Qarta-feira, o Colégio Israelita Brasileiro comemorou 100 anos de sua fundação. Mais do que valorizar a sua história, a instituição acredita que o pilar para seu desenvolvimento foi a transmissão de valores. A escola tem uma trajetória marcada pela convivência com a diferença e pelo reconhecimento da importância da pluralidade e do diálogo.

Enfim, tiro o chapéu para essa instituição de ensino que muito nos orgulha. Não vamos penalizar o colégio por uma atitude errada de três jovens. O Israelita é muito maior. Salve o Israelita!

Publicitário, ex-presidente da ADVB-RS