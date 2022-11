Garantia de taxas condominiais, um mercado em plena expansão

Marcelo Assunção

Um dos mais promissores negócios, no cada vez mais dinâmico mundo das fintechs no Brasil, é o de cobrança e garantia de taxas condominiais. Novas operações no segmento vêm sendo noticiadas pela mídia e as oportunidades são mapeadas com atenção por fundos investidores.

A empresa credenciada para atuar nesse setor fornece a garantia total ao condomínio de que cobrirá a integridade dos valores pagos pelos condôminos, nas datas previstas. O condomínio recebe o valor total das cotas emitidas, ficando a empresa credenciada com o direito de cobrar os encargos dos condôminos inadimplentes. As estimativas mostram que a inadimplência atinge mensalmente em torno de 8 a 12% das cotas condominiais no mercado imobiliário brasileiro.

Um número crescente de condomínios vem aderindo a essa modalidade de garantia seguro, pois seus balanços mensais se tornam sustentáveis. O pagamento dos funcionários fica garantido, assim como os serviços necessários poderão ser executados com a brevidade exigida. Os próprios condôminos são beneficiados, pois muitas vezes o atraso no pagamento de cotas acaba gerando despesas adicionais para todos, em função das dificuldades de gestão do caixa condominial.

Para investidores, um dos elementos atrativos é o fato de que a cobrança das taxas condominiais independe das flutuações habituais no mercado imobiliário. A movimentação de compra e venda de imóveis, com altas e baixas dependendo da conjuntura econômica e política do país, não impacta diretamente na cobrança das taxas condominiais, que continuam estáveis apesar de tudo.

Com a melhor tecnologia disponível, planejamento estratégico e inteligência operacional, é possível estar plenamente preparado para o estabelecimento de novas alianças, de modo a consolidar e ampliar a presença de fintechs com essa atuação no mercado, garantindo benefícios mútuos para os parceiros.

De fato, com um diversificado portfólio de serviços prestados a administradoras de condomínios, a WohPag está adquirindo densidade para se firmar como um dos mais importantes players no setor. A empresa já oferece serviços como emissão de boletos, recebimentos, pagamentos, cartões de saque/débito, inadimplência zero, antecipação de recebíveis, linhas de crédito personalizadas e contas digitais.

No âmbito da garantia de receitas condominiais, a WohPag já conta com uma carteira de 9.800 contas digitais. A migração em curso dessas contas digitais, para as nossas plataformas, representará uma receita mensal da ordem de R$ 620 milhões em taxas condominiais. Este montante significará uma movimentação anual potencial de R$ 7,5 bilhões a partir de 2023, quando estarão em plena operação os recursos tecnológicos nos quais estamos investindo. Do mesmo modo, a WohPag está estabelecendo parcerias financeiras estratégicas visando assegurar o recebimento de cerca de 550 mil transações mensais.

Vale ressaltar que esta é uma área em que as instituições financeiras tradicionais não atuam convencionalmente, mas que tende a crescer em relevância à medida em que os processos de digitalização do sistema financeiro avançarem ainda mais.

Trata-se, em síntese, de um negócio com solidez de retorno garantida, representando importante oportunidade para fundos investidores interessados em diversificar suas operações.

CEO da WohPag