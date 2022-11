Em defesa das Escolas Cívico-militares

Delegado Zucco

O Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares foi celebrado em todo o Brasil quando instalado pelo presidente Bolsonaro no ano de 2019. Milhares de municípios do nosso país inscreveram-se em busca de participar do projeto. O intuito sempre foi de qualificar escolas e comunidade escolar. O ensino de qualidade das escolas públicas, ganha, através da Escola Cívico-Militar, mais disciplina, valorização do patriotismo e respeito para o convívio em sociedade.

Desde o princípio, o programa propõe que escolas onde estudam crianças em vulnerabilidade possam conviver com uma realidade diferente, formando assim, um cidadão que levará valores pelo resto de sua vida. É preciso lembrar também, que antes da adesão, as comunidades escolares discutem amplamente, através de audiências públicas e outros fóruns, a implementação da escola cívico-militar.

Surpreende-nos que recente decisão do Judiciário vá de encontro do programa e da vontade da população. Através de uma decisão do Tribunal de Justiça do RS, estão suspensas novas adesões ao Programa Nacional. Assusta que possa este ser um presságio da postura do Governo Federal para o desmonte do Programa Nacional das Escolas Cívico-militares.

Convido magistrados e legisladores do nosso Rio Grande que conheçam as instituições que já adotaram o modelo cívico-militar. Os depoimentos que temos encontrado, em todo o Rio Grande do Sul, ressaltam o quanto as crianças estão se desenvolvendo, sem prejuízo a valores ensinados em casa, mas com acréscimo de outros, tão importantes para o seu desenvolvimento.

Quero que saibam, aqueles pais, alunos, comunidades onde já foram implantadas as escolas cívico-militares, que estarei ao lado dos que valorizam a educação de qualidade, defendendo sempre, a ampliação de recursos para educação, jamais permitindo o retrocesso de um modelo que já apresenta resultados positivos.

Deputado estadual (Republicanos)