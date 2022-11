O desafio de infraestrutura de Porto Alegre

Alexandre Garcia

A drenagem urbana é hoje o maior desafio de infraestrutura da cidade. A estrutura atual conta com 23 estações de bombeamentos de águas pluviais, 40 quilômetros de diques de proteção, 42 mil bocas de lobo espalhadas pelos mais de 2 milhões e 800 mil metros de tubulação. Toda essa distribuição estrutural deve e está sendo ampliada. A prefeitura, através do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), está investindo para que tenhamos uma condição melhor para os porto-alegrenses. Em 2022, o Dmae está dispondo de mais de R$ 25 milhões para retirada de lixo das estruturas de drenagem. São pneus, carrinhos de supermercado, bicicletas, roupas e vivemos uma verdadeira pandemia de garrafas pet e sacolas plásticas.

Importante lembrar que o município coloca à disposição a coleta conteinerizada, coleta domiciliar de porta em porta, coleta seletiva, unidades de destino certo. Porém, a cada chuva, vemos uma quantidade de lixo boiando nos arroios, nas valas, nos canais, nas bocas de lobo e também nas casas de bomba. Acreditando no apoio da população, o Dmae colocou em exposição na 68° Feira do Livro a quantidade de lixo retirado dos bueiros, em apenas dois dias de trabalho em uma equipe.

Também na Feira do Livro, o departamento lançou um projeto de trocar as sacolas plásticas por ecobags. Em apenas dois dias de atividades, foram retiradas de circulação mais de 4.000 sacolas.

A educação ambiental também é foco do Dmae. São realizadas atividades na Estação de Tratamento de Água Moinhos de Vento, onde recebemos as escolas, aplicamos a gincana ambiental, tudo com o objetivo de termos uma mudança de cultura, que as crianças já cresçam com a consciência de cuidado com a água e com o lixo. Ainda, internamente, o órgão está no caminho de não mais utilização de copos plásticos, de separação correta dos resíduos e redução do uso de papel.

Cada atitude é importante, mas cada um de nós precisa fazer a sua parte, reduzindo, reutilizando e reciclando. Só assim vamos vencer o desafio da drenagem urbana e teremos uma cidade muito mais limpa e agradável para viver. E aí, você está fazendo a sua parte?

Diretor-geral do Dmae