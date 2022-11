Esporte é prioridade na Capital

Débora Garcia

Um dia antes de começar a Copa do Mundo, quando a atenção do planeta estiver voltada para o Catar, a prefeitura de Porto Alegre realizará, após 19 anos, amanhã, sábado, a Conferência Municipal de Esporte e Lazer. A iniciativa resultou de inúmeros olhares da comunidade que, durante três meses, reuniu-se em 10 pré-convenções, abrangendo 10 regiões, e apresentou demandas, sugestões e propostas. O propósito da conferência é a elaboração coletiva de um documento final para a Política Pública de Esporte e Lazer de Porto Alegre, com encaminhamentos para a construção do Projeto de Lei do Plano Municipal de Esporte e Lazer pelos próximos 10 anos.

Ao envolver todas as regiões nas pré-convenções, a prefeitura retomou o processo de ouvir a comunidade sobre as questões estratégicas relacionadas ao desenvolvimento do esporte e lazer e debater os meios, ações e caminhos que devem ser tomados para a realização deste projeto. Coletamos 445 propostas, como as relativas à criação de um Programa de Formação de Crianças e Jovens na modalidade de atletismo em parceria com universidades, clubes e organizações sociais; retomada do Projeto Verão da Gurizada; incentivo a crianças carentes com aulas gratuitas de skate, roller, futebol, ginástica; implantação de mais espaços e atividades voltadas para os idosos; e dotar as unidades esportivas com equipamentos adaptados para pessoas com necessidades especiais, entre outras.

Porto Alegre, há tempos, vem se tornando referência no País em diversas atividades esportivas. O Trecho 3 da Orla do Guaíba é palco, seguidamente, de eventos nacionais e internacionais. Esta experiência positiva de área de lazer democrática, integrada, em que todos têm acesso gratuito aos diferentes espaços de práticas esportivas, é o que a prefeitura pretende oferecer, nas devidas proporções, às regiões mais periféricas da cidade.

O retorno positivo das dezenas de pessoas que participaram e se dispuseram a colaborar para que este documento se transforme em realidade não deixa dúvida de que esta será a nossa Copa do Mundo dos esportes e lazer, um marco que pretende colocar Porto Alegre no topo do ranking esportivo entre as capitais do Brasil.

Secretária municipal de Esporte, Lazer e Juventude de Porto Alegre