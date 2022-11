Justiça Criminal carece de novas práticas

Carlos Eduardo Gonçalves e Rafael Serra de Carvalho

Quantas vezes você já ouviu que "o Brasil é o país da impunidade?" Que "a Polícia prende e o Judiciário solta"? Que "bandido bom é bandido morto?" Uma recente pesquisa da organização internacional World Justice Project apontou que somos um dos países com a Justiça Criminal mais parcial do mundo. Uma vergonha! Só perdemos para a Venezuela. O Brasil ocupa a 138ª posição quando o assunto é imparcialidade da Justiça Criminal; 117ª na eficácia das investigações; 133ª na redução do comportamento criminoso; 119ª em seguir o que está na lei, e por aí vai.

Nosso Sistema de Justiça Criminal afeta profundamente as parcelas mais vulneráveis da sociedade: jovens negros, pobres, mulheres e homossexuais. A questão é ainda mais complexa quando nos propomos a estudá-la olhando para um país que mudou consideravelmente nos últimos anos, mas que permanece com índices crescentes de desigualdades. O mundo exige ferramentas intelectuais diferentes daquelas utilizadas décadas atrás, que não dialogavam com a sociedade.

A abordagem técnico jurídica dos assuntos criminais trouxe importantes contribuições para as ciências criminais, mas muitas vezes foi incapaz de localizar o fenômeno político no âmbito das relações jurídicas e de reduzir os índices de encarceramento. Somente um saber aberto ao diálogo com a pesquisa e com a sociedade é capaz de identificar a dimensão concreta da justiça penal.

Precisamos abandonar velhas práticas autoritárias, repensar a forma como opera nosso Sistema de Justiça Criminal, construir novas práticas e domesticar o exercício do poder punitivo.

O Direito, na medida do possível, deve ser instrumento de transformação social e de respeito à alteridade. É importante que haja preocupação com o impacto das decisões judiciais. Só assim os números apontados pela referida pesquisa estarão condizentes com as mudanças da sociedade atual.

Advogados