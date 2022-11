Mercado empresarial brasileiro em 2023

O ano foi de eleição e não houve no pleito nenhum fato novo. Havia dois candidatos conhecidos. Sabíamos exatamente a plataforma de ambos e não tinha o que temer. O empresário e o povo brasileiro em geral nunca viveram na prática um ano sem crise de qualquer natureza. Não somos democraticamente organizados desde a declaração da República e muito menos enquanto colônia.

Sempre que me perguntavam qual eu achava melhor, a minha resposta era a mesma: "Tanto faz, a mim cabe seguir trabalhando e pagando meus impostos". Nos venderam muitas ilusões e falsas promessas ao longo das décadas. Entra governo e sai governo e sempre acontecem as mesmas coisas. Política na esfera com a qual ela se retroalimenta é um mecanismo distante de qualquer pessoa que esteja à sua margem.

Analisando a conjuntura internacional, o Brasil está muito bem e não mudará essa realidade. As apostas já encerraram e a roleta está girando. Independentemente do resultado que tivemos nas Eleições de 2022, teremos um primeiro semestre em 2023 marcado por uma economia reagente. Empresários já fizeram suas análises e crescer é a única alternativa para equilibrar as finanças corporativas. O alto custo precisa ser diluído e a maneira de fazer isso é produzir mais. Com a inflação controlada e a taxa de desemprego decrescente, teremos com certeza uma recuperação econômica no período. Para o empresário que amarga margens baixas há mais de dois anos o caminho a percorrer é o do investimento.

Não há como deixar para depois. São quase cinco anos de queda por desdobramentos políticos e instabilidade econômica que se agravaram com a pandemia da Covid-19, que assolou os mercados mundiais e as empresas. Esse processo eliminou quase 1 bilhão de empregos em todo o mundo — estima-se que mais de 3 milhões somente no Brasil. Agora com a retomada geral e a economia brasileira voltando aos patamares pré-pandemia é que me permito afirmar que, para 2023, o empresário brasileiro já escolheu investir, não por opção, mas sim por necessidade. Aliás, investir e empreender por necessidade também são características natas de todo brasileiro.

