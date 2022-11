Mulheres podem e devem empreender

Daiane Vanoni

As mulheres estão conquistando cada vez mais espaço nas diversas esferas da sociedade, e no mundo dos negócios não é diferente. O empreendedorismo feminino cresceu globalmente durante a pandemia, segundo dados do LinkedIn. No Brasil, o aumento foi de 41%. E não para.

Por mais que boa parte das que ingressaram no empreendedorismo nos últimos anos o tenha feito por necessidade, seja na informalidade ou como microempreendedora individual (MEI), há uma transformação em curso e, a cada geração, um empoderamento crescente. Nesse sentido, a rede de apoio e visibilidade das mulheres que empreendem tem sido muito importante, com a voz de quem enfrentou o preconceito, entre outros desafios, e alcançou o sucesso ecoando suas histórias nas jornadas de quem ainda sonha com um futuro melhor. Pois quando uma mulher tem êxito, seja qual for sua área de atuação, não só se realiza como inspira outras a terem coragem para começar, persistência para não desistir e confiança na sua capacidade de realização.

Quando iniciei minha jornada, a minha maior motivação foi poder conciliar um tempo de maior qualidade entre trabalho e família. Foi então que, através de uma necessidade, em meio à pandemia de Covid-19, de facilitar as compras de mercado, reduzir o tempo de espera em filas e ter maior segurança, criei a minha empresa, a Fast4you, um mercado autônomo dentro de condomínios residenciais e comerciais. Foi um grande desafio, por ser algo inovador quando tudo começou, há dois anos. Não foi somente empreender, foi transformar a vida de muitas pessoas, pois crescemos de forma acelerada e estamos em expansão com franquias em todo Brasil. Os nossos primeiros contratos foram com duas mulheres e fico muito emocionada por poder acompanhar e fazer parte da transformação na vida de cada uma, que hoje são empreendedoras das suas próprias lojas. Metade da nossa rede, inclusive, é formada por lideranças femininas.

Temos histórias diferentes, assim como motivações e obstáculos, mas os objetivos convergem para que cresçamos unidas pelos propósitos de liberdade, respeito, independência e sucesso.

Empreendedora e CEO da rede Fast4you