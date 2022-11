Grêmio: 10 anos longe da Azenha

Iuri Müller e Maurício Brum

Neste mês de dezembro, o Grêmio completará 10 anos longe do bairro que foi sua casa durante várias décadas; fora do Olímpico e da junção entre Azenha e Medianeira, o tricolor gaúcho rumou à fronteira norte da cidade e teve de descobrir novos lugares, espaços, vias. Mesmo que a sensação de casa nova permaneça para mais de um torcedor, o calendário não admite algumas subjetividades: em poucas semanas, o clube completará (sem festejos) os primeiros 10 anos à frente do moderno estádio. Dez temporadas depois, no entanto, há algo que permanece: a inquietação do torcedor a respeito dos vínculos do clube com a nova região e com a administração da Arena, apenas indiretamente sua.

Não foram poucos os acontecimentos que tiveram lugar na última década: o clube voltou a sagrar-se campeão nacional depois de anos de seca, recuperou o protagonismo continental e levantou a sua terceira Copa Libertadores; também manteve, ao longo do último período, a hegemonia estadual - no novo estádio, esteve por quase oito anos sem perder para o rival. Ainda assim, em seus primeiros anos de vida, o estádio também presenciou os tombos e as angústias recentes, com o rebaixamento de 2021 e a agridoce temporada que terminou há poucos dias. Entre conquistas e insucessos, a discussão sobre o estádio - e sua geografia e seus espaços - sempre esteve presente no dia a dia do gremista.

Dez anos depois, muito do que imaginávamos para as espacialidades tricolores não se concretizou: o estádio Olímpico nunca foi implodido, como constava no ansioso plano inicial, e hoje a posse do seu terreno é discutida entre o clube, empresas privadas e a Prefeitura de Porto Alegre, em um imbróglio pouco transparente; por outro lado, as obras do entorno da Arena do Grêmio estão, tendo se passado uma década, bem longe de se encerrar, com acessos precários e nenhuma melhoria dirigida aos bairros e comunidades que se erguem ao redor do estádio.

Muito disso, mesclado a relatos de inequívoca nostalgia, de narrações que se abrem para determinada tarde de despedida ou para uma noite de inauguração, está contido no volume Venho do bairro da Azenha, que a editora Zouk lança nesta terça-feira, às 17h, na Feira do Livro de Porto Alegre. Entre os dois bairros, o livro recupera textos do antigo site Impedimento, que marcou época no jornalismo local, e traz novas contribuições de jornalistas, pesquisadores e cronistas.

Jornalistas