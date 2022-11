Black Friday para as marcas fazerem bonito

Edu Sani

O que começou como uma sexta-feira muito movimentada na Filadélfia de 1960, se tornou uma das maiores datas do comércio no mundo: a Black Friday. No Brasil, em 2021, as vendas totalizaram R$ 4,2 bilhões, 5% a mais do que no ano anterior. Ou seja, a data é uma ótima oportunidade para elevar vendas e dar um upgrade nos negócios. Um crescimento ocorrido, principalmente, no e-commerce, que criou força durante a pandemia. Segundo dados da NielsenQ/Ebite, em 2021 o ticket médio da Black Friday obteve uma variação positiva, passando de R$ 592,85 em 2020 para R$ 753 em 2021. O pagamento em 10 vezes também cresceu, ficando 2,4% maior que no ano anterior.

Sigo batendo na tecla que é uma data que vale a pena investir. Quando falamos sobre mídia paga e mídia orgânica, é comum que durante datas comemorativas a compra de mídia fique mais cara, devido à procura de posicionamento no Google. O ideal é investir em posicionamento de marca orgânico no Google, utilizando uma forte estratégia de SEO. Assim, seu site e suas páginas de produtos podem chegar à primeira página. Trabalhe bem as palavras-chave e produza conteúdo de alto valor para o cliente final. As marcas precisam estar presentes nas redes sociais, e que imagens em formato estático não são mais tão atrativas para o público depois do TikTok - os formatos de vídeos curtos têm feito mais sucesso entre os usuários. Lembre-se que conquistar novos clientes pode ser de 5 a 7 vezes mais caro do que gerar recompra. Também é preciso considerar que os dispositivos móveis foram os meios mais utilizados (61,1%) para acessar sites e aplicativos de lojas.

Um dado interessante: ainda que focada em produtos, a Black Friday se mostrou uma boa opção para outros setores. Por exemplo, o delivery de alimentos e bebidas teve um aumento de 13,3% em comparação à média das 4 sextas-feiras anteriores à data. Os cursos educacionais, principalmente de idiomas (21%) e capacitação profissional (23%), também tiveram maior intenção de compra, ficando atrás apenas dos serviços de streaming (27%). Em 2022 a previsão é que o setor continue crescendo - 51% dos jovens buscaram cursos de idiomas durante a última Black Friday, segundo dados FacE-Book IQ - META.

Meu último conselho é este: se você é uma marca e ainda tem dúvida sobre investir em Black Friday, pense no que você tem a oferecer para esse período. Vale a pena gritar? O investimento em marketing mais amplo para a Black Friday posicionaria sua marca como líder em seu espaço? Se sim, vá em frente (e boa sorte)!

