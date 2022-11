Andrea Mallmann Couto

Em abril de 2021 foi publicada a Lei Federal nº 14.133 que institui novo regime de contratações públicas em âmbito federal, estadual, distrital e municipal. Durante as três décadas de vigência da Lei Federal nº 8.666/93, principal norma aplicável na administração pública até então, foram evidenciadas lacunas, equívocos de interpretação e inúmeros erros de aplicação que comprometiam os resultados das contratações de bens, serviços e obras, revelando ineficiência e baixa efetividade.

A experiência no controle externo dos processos de licitação e dos contratos administrativos permite afirmar que a Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLCA) traz três virtudes capazes de provocar um salto de qualidade das contratações: o dever de implantar processos e estruturas de governança, de planejar adequadamente as contratações e de realizar a gestão por competências na designação dos agentes públicos responsáveis por todas as etapas da licitação, além da gestão e da fiscalização da execução contratual.

Por se tratar de norma extensa e de eficácia limitada, exigindo regulamentação prévia, o legislador criou um período de transição de dois anos em que os dois regimes podem conviver. Foi conferido tempo suficiente às administrações para regulamentação e adoção de providências necessárias para a plena observância da nova lei.

Apesar disso, a apenas cinco meses da data fixada na Lei Federal nº 14.133/2021 para a revogação da legislação até então empregada para contratações públicas, pouca coisa se fez para a adoção integral do novo regime a partir de 1º de abril de 2023. Diante dessa realidade é enorme o esforço necessário para o cumprimento da Lei Federal nº 14.133/2021 por estados e municípios no prazo estabelecido. Por isso, se vislumbra um grande risco de equívocos capazes de comprometer o atingimento dos objetivos da nova lei.

Embora o longo do período de transição tenham sido produzidas inúmeras publicações pautadas nas mudanças e em orientações para a sua implantação, o cenário, salvo poucas exceções, é de completa inação dos órgãos e entidades públicas do Rio Grande do Sul.

Ao gestor público falta a compreensão da relação direta existente entre a implantação das mudanças impostas pela nova lei e o ganho de qualidade das contratações sob sua responsabilidade que, em última análise, resultará na qualificação das políticas públicas a que estão relacionadas.

Auditora pública externa do TCE-RS