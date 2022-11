Sinal amarelo na demografia de Porto Alegre

Eduardo Starosta

Um pouco de matemática para começar: dois casais, têm um filho cada (menino e menina). Depois de alguns anos, os dois formam família e geram o seu próprio filho. Temos, então, que um grupo de 6 pessoas acabam gerando apenas 1 descendente. Até pouco tempo, tal situação era regra na China - a Lei do Filho Único - com a intenção de deter a expansão populacional. Mas o tiro de tal intervenção do Estado na vida familiar saiu pela culatra.

Começou a haver escassez de jovens e crescimento acelerado de pessoas chegando à idade de aposentadoria, gerando uma perspectiva de desequilíbrio no qual o número de trabalhadores ativos terá que sustentar uma população superior à de inativos. Ainda mais: entre 2022 e 2023 a quantidade de chineses começará a cair e se tal processo não for detido a população de lá se reduzirá à metade da atual em poucas décadas. Diante disto, os líderes do país aboliram a Lei do Filho Único, mas os chineses de menor idade não mostram interesse em formar famílias numerosas e, muitas vezes, preferem até se manterem solteiros. O problema virou prioridade de Estado, gerando inclusive pesquisas para a geração de humanos em úteros artificiais.

Em países da Europa a situação é análoga, sendo comum políticas de incentivo financeiro ao aumento das famílias. Mesmo parecendo algo surreal para o Brasil, tal situação não está fora do horizonte porto-alegrense. De acordo com o IBGE, a população da capital gaúcha passou de 1.468 mil habitantes em 2013 para 1.493 mil em 2021, ou seja, um crescimento de apenas 25 mil pessoas em 8 anos. A taxa média de expansão demográfica em Porto Alegre está em 0,21% ao ano, o que é muito próximo de zero, ou até do decréscimo populacional.

Os resultados do Censo Demográfico, ainda em fase de coleta de dados, serão esclarecedores. Mas é quase certeza que o número de habitantes jovens em Porto Alegre está diminuindo. Lógico que o impacto previdenciário do envelhecimento médio da população da capital gaúcha ocorre no âmbito nacional, cuja dinâmica demográfica é diferente. Porém, há sim uma perspectiva de comprometimento de longo prazo no que diz respeito à vitalidade econômica da cidade, tanto em termos produtivos, quanto em poder de consumo.

A situação é preocupante e certamente merece aprofundado debate. Porto Alegre precisa de mais jovens.

Diretor da Associação Comercial de Porto Alegre