A vitória de Macunaíma

Montserrat Martins

A histórica eleição de domingo, 30 de outubro, foi uma vitória de Macunaíma, “o herói sem nenhum caráter”, pois é exatamente assim que cada metade do país enxerga a outra, nesse exato momento. Seja eleito Lula ou Bolsonaro, sua vitória será vista pela outra metade da população como a vitória de um desqualificado. “Só no Brasil mesmo” é o que se irá dizer, reforçando a tese do “complexo de vira latas” (batizado por Nelson Rodrigues) para descrever nosso sentimento de autodesvalorização.

Macunaíma nasceu como livro em 1928, mas foi concebido em 1922 no espírito da Semana de Arte Moderna paulista, sob a liderança de Mário de Andrade. Curioso é que no centenário da Semana, agora em 2022, ninguém retrate melhor o modo como o brasileiro se vê. O rebaixamento moral não é dirigido inicialmente a si mesmo, mas aos demais brasileiros, mas acaba se voltando contra si também. É o caso das fake news, as campanhas contra estas pouco funcionam porque elas estão “normalizadas” pela vontade das pessoas acreditarem nelas, servindo ao propósito de detratação do antagonista, quando “os fins justificam os meios”.

A luta entre Macunaíma e seu antagonista, o gigante Piaimã, é a metáfora dessa luta onde vale tudo. Outra característica marcante dessa obra é a “imprecisão dos personagens”, na análise feita por Gilda de Mello Souza (em “O Tupi e o Alaúde”), onde as próprias origens do herói e do antagonista são imprecisas. Macunaíma é de região da Amazônia que pode ser brasileira ou venezuelana, nasce índio e negro, mas depois se transforma em branco de olhos azuis; o gigante Piaimã tem ao mesmo tempo esse nome indígena e uma personalidade civil com nome italiano (Venceslau Pietro Pietra) mas também é descrito como peruano de origem florentina. Todo esse simbolismo da confusão de origens e representações está presente na disputa de Lula e Bolsonaro, também, por representatividade de origens populares e de diferentes regiões e etnias.

O centenário da Semana foi analisado por Luís Augusto Fischer em “A ideologia modernista: a semana de 22 e a sua consagração”, onde observa a visão “paulistocêntrica” da centralidade e da exaltação de seus autores na literatura brasileira. A citada Gilda começa sua análise de Macunaíma revelando que o livro foi “escrito em seis dias”, só faltando dizer que Mário de Andrade descansou no sétimo dia. A polêmica sobre a representatividade da obra é tão brasileira quanto a desqualificação de quem vencer as eleições.

Psiquiatra, Mestrando em Literatura na UFRGS