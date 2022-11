As PCHs e CGHs na geração de energia

Ricardo Pigatto

Estamos hoje vivenciando uma grande demanda por sustentabilidade planetária a partir da percepção de que a nossa biosfera tem limites e estamos ultrapassando os mesmos. Este contexto traz a necessidade de que se busque um novo perfil para a matriz de geração de energia elétrica. Existem várias políticas públicas estabelecidas no Brasil para cobrir o assunto que precisa ser mais bem discutido para que se entenda o seu desdobramento e sua sustentabilidade social, econômica e ambiental, como é o caso do desenvolvimento da geração de energia elétrica através de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) que são usinas de 5MW e 30MW e das Centrais de Geração Hidrelétrica (CGHs) que são usinas até 5 MW.

Estas pequenas usinas, com externalidades positivas reconhecidas mundialmente e que operam no Brasil desde 1878, onde temos o estado da arte em tecnologia, projetos, construção, equipamentos são capazes de serem desenvolvidas com 100% de tecnologia, equipamentos e serviços nacionais, gerando empregos e renda, particularmente no Rio Grande do Sul. A geração de energia através de hidrelétricas é uma forma de geração diferenciada porque incorpora para a sociedade a criação de Áreas de Preservação Permanentes (APPs) que são florestas ciliares aos pequenos reservatórios que também permitem o uso múltiplo da água para o uso humano através das estações de tratamento de água, para a irrigação e produção sustentável em pequenas propriedades rurais.

As energias renováveis são um importante eixo de desenvolvimento econômico que deve constar numa agenda de estado e no desdobramento desta cadeia as PCHs e CGHs têm um papel relevante. Neste processo, o licenciamento ambiental constitui uma etapa fundamental. Sem ele não são dados os passos seguintes no desenvolvimento das usinas, são mais de 50 potenciais empreendimentos, sendo essencial imprimir agilidade nos demais 60 projetos que já tramitaram na ANEEL e que juntos somam mais de 600MW de potência com investimentos de mais de R$ 6 bilhões beneficiando a indústria gaúcha e contribuindo para a geração de empregos, renda e desenvolvimento econômico e social.

Para isso, é necessário haver políticas públicas que assegurem licenciamentos com qualidade e consistência técnica, mas que possam ser analisados e liberados com agilidade como ocorre em outros Estados.

Engenheiro, conselheiro da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul