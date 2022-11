Abdon Barreto Filho

O "Dia do Hoteleiro" é comemorado em 9 de novembro desde 1936, quando foi criado durante o I Congresso Nacional de Hotelaria, realizado no Rio de Janeiro. A iniciativa tinha como objetivo defender os direitos dos hoteleiros e nessa mesma data foi fundada a ABIH - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. Logo, ABIH pode ser considerada como a mais antiga entidade empresarial do sistema de Hotelaria e Turismo do Brasil. Em 11 de maio de 2006, a data foi incluída no Calendário de Eventos Oficiais do Estado do Rio Grande do Sul.

Atualmente, em todo o território nacional, o "Dia do Hoteleiro e do Restauranteiro" é comemorado pelos responsáveis legais e operacionais dos hotéis, resorts, albergues, entre outros meios de hospedagens, assim como, os responsáveis legais e operacionais dos restaurantes. Além disso, as entidades representativas das categorias também comemoram através dos seus dirigentes, professores e acadêmicos.

Convém salientar que os profissionais planejam, organizam, dirigem e controlam as ofertas e demandas dos serviços de hospedagens, alimentos e bebidas, organizações de eventos, entre outros, disponibilizados 24 horas por dia, 7 dias da semana. Além disso, devem ter a vontade de servir e o bom humor, e, em alguns setores, os domínios de outras línguas para atendimentos de consumidores estrangeiros. Muitos jovens iniciam suas atividades profissionais nos hotéis e restaurantes, com as possibilidades de formarem sólidas carreiras nas empresas em que trabalham.

Com o mercado cada vez exigente e seletivo, quando o consumidor quer "o melhor, aqui e agora", os profissionais dos segmentos devem estar comprometidos em atender e encantar os clientes, utilizando as tecnologias disponíveis e com a segurança indispensável.

Em algumas cidades, os serviços disponíveis dos hoteleiros e restauranteiros podem criar diferenças inesquecíveis. Será? São reflexões. Podem ser úteis. Pensem nisso.

Economista e Mestre em Comunicação Social